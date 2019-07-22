В ЕК готовы работать с любым премьером Британии

Официальный представитель Европейской комиссии Наташа Берто заявила, что в ЕК готовы к сотрудничеству с любым избранным главой британского правительства.

«Еврокомиссия готова установить рабочие отношения с любым новым премьер-министром Великобритании. Как только мы получим соответствующие предложения о встречах с ним, мы немедленно на них ответим», — цитирует её ТАСС.

Ранее финалист гонки за пост премьера Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из состава ЕС 31 октября — с соглашением об условиях брексита или без него.

Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.