В Минфине Британии заявили об ускорении подготовки к брекситу без сделки
- © Reuters
По его словам, в случае если Лондону и ЕС не удастся достигнуть «хорошей сделки», Британии следует быть готовой к брекситу без соглашения.
«Поэтому я попросил Министерство финансов немедленно ускорить подготовку к брекситу без сделки», — добавил Джавид.
Ранее представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС не намерены возобновлять переговоры по договору о брексите.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заключить новое соглашение о выходе страны из Евросоюза, а также создать новое партнёрство со странами интеграционного объединения.