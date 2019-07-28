В Минфине Британии заявили об ускорении подготовки к брекситу без сделки

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Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид в своём Twitter сообщил, что до выхода страны из состава Европейского союза, который «несомненно произойдёт», осталось 95 дней.
В Минфине Британии заявили об ускорении подготовки к брекситу без сделки
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По его словам, в случае если Лондону и ЕС не удастся достигнуть «хорошей сделки», Британии следует быть готовой к брекситу без соглашения.

«Поэтому я попросил Министерство финансов немедленно ускорить подготовку к брекситу без сделки», — добавил Джавид.

Ранее представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС не намерены возобновлять переговоры по договору о брексите.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заключить новое соглашение о выходе страны из Евросоюза, а также создать новое партнёрство со странами интеграционного объединения.

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