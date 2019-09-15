Уйти, чтобы остаться: почему британцы поддерживают референдумы о независимости Шотландии и Северной Ирландии

Около половины жителей Великобритании считают, что Шотландия и Северная Ирландия имеют право на проведение референдума о независимости после выхода страны из ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцслужбы BMG. Впрочем, по мнению экспертов, в данном случае британцы поддерживают демократические принципы, а не распад страны. Как считают аналитики, на позицию шотландцев и североирландцев по вопросу будущего их регионов повлияет сценарий брексита. Если Лондон всё же решится на «жёсткий» вариант, то сторонников отделения станет больше, полагают специалисты, поскольку независимые Шотландия и Северная Ирландия получат возможность остаться в ЕС и избежать колоссальных экономических потерь.

Большинство британцев поддерживает проведение референдумов о независимости в Шотландии и Северной Ирландии в том случае, если Соединённое Королевство выйдет из состава ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы BMG для газеты The Independent, который проводился 3—6 сентября в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Наиболее благосклонно респонденты относятся к референдуму в Северной Ирландии. За то, чтобы правительство позволило жителям региона решить, хотят ли они остаться в составе Соединённого Королевства или же стать частью Республики Ирландия, высказались 52% опрошенных. Против — только 19%. Остальные не смогли определиться.

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Что касается Шотландии, то здесь разрыв между сторонниками проведения референдума о независимости и его противниками не такой существенный: первых — 45%, вторых — 30%. Однако необходимо отметить, что шотландцы куда более серьёзно настроены на проведение референдума, чем североирландцы. В 2014 году в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Тогда противники отделения выиграли, набрав 55,3% против 44,7%.

Теперь первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила, что в случае выхода Великобритании из ЕС шотландцы уже в 2020 году должны получить право вновь высказаться о целесообразности пребывания в составе Соединённого Королевства. Ещё в мае правящая в автономии Шотландская национальная партия подготовила законопроект, описывающий механизм его проведения. Правда, конкретная дата голосования в нём не указана. Отмечено лишь, что волеизъявление состоится не позднее 2021 года.

Сторонники отделения заявляют, что независимость нужна для сохранения членства Шотландии в Евросоюзе. Аналогичными мотивами руководствуются противники сохранения нынешнего статуса Северной Ирландии. Здесь, судя по опросу, проведённому социологической службой лорда Эшкрофта, тех, кто выступает за присоединение к Ирландии в случае брексита, примерно столько же, сколько сторонников идеи остаться в составе Великобритании: 46% против 45%.

«Я всегда опасался, что брексит увеличит вероятность распада Великобритании, и результаты этого опроса (BMG. — RT) служат тому подтверждением», — отметил в интервью The Independent бывший министр по делам Северной Ирландии лорд Питер Хейн.

Принципы демократии

Между тем эксперты обращают внимание на тот факт, что опрос BMG вовсе не свидетельствует о преимуществе сторонников проведения референдума.

Демонстранты на марше в поддержку независимости Шотландии в Глазго

Reuters

© Russell Cheyne

«В стране сейчас глубокий политический кризис. Такая неразбериха, люди настолько не уверены в будущем страны, что такого рода опросы могут быть довольно условными. Респонденты говорят о некой гипотетической ситуации, поэтому выводы делать пока рано. Однако я не думаю, что разумно настроенные британцы хотели бы распада своей страны», — отметила в интервью RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Аналогичного мнения придерживается доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. В беседе с RT он подчеркнул, что подданные Её Величества, высказывающиеся за проведение референдумов в Северной Ирландии и Шотландии, не обязательно поддерживают независимость этих территорий.

«Эти люди руководствуются демократическими принципами. Раз Великобритании позволили высказаться о выходе из ЕС, то разве не будет справедливо позволить Шотландии и Северной Ирландии определить свою позицию по вопросу о независимости?» — говорит Тэвдой-Бурмули.

Вместе с тем эксперты отмечают, что общественная позиция в Великобритании по вопросу проведения референдумов о независимости в Северной Ирландии и Шотландии будет играть определяющую роль. Ведь по британским законам согласие на плебисцит должен дать парламент королевства, где принято прислушиваться к мнению избирателей.

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При этом проигнорировать мнение Лондона и в одностороннем порядке провозгласить независимость та же Шотландия не сможет — в таком случае её не примут в ЕС, поэтому значимость социологических опросов в сложившейся ситуации возрастает, говорят аналитики.

С их точки зрения, на мнение британцев будет серьёзно влиять осознание важности их позиции по вопросу будущего страны.

«Последствия отделения Шотландии или Северной Ирландии будут колоссальными. Это будет означать, что Великобритания перестанет существовать. Это будет тектонический сдвиг в экономическом и политическом плане», — говорит Тэвдой-Бурмули.

Всё зависит от условий

Отношение британцев к референдумам об отделении напрямую зависит от того, на каких условиях произойдёт брексит, считают эксперты.

«Если выход из Евросоюза состоится без сделки и на довольно жёстких условиях, то, конечно, центробежные тенденции в Великобритании усилятся. Тогда в регионах будут всерьёз добиваться проведения референдумов о независимости», — отмечает Годованюк.

Кексы в витрине пекарни в Эдинбурге

Reuters

© Russell Cheyne

Шансы на отделение у Шотландии в этом случае выше, чем у Северной Ирландии, считает Тэвдой-Бурмули. Это связано с разной историей двух регионов. В Шотландии, в отличие от Северной Ирландии, противостояние сторонников и противников отделения никогда не принимало крайних форм. Поэтому там не опасаются, что отделение от Великобритании может привести к кровопролитию. Кроме того, отделившись, Северная Ирландия с большой долей вероятности присоединится к Ирландии. А этого не хотят не только местные протестанты, но и многие католики, напоминает эксперт.

Вместе с тем политологи подчёркивают, что в данный момент британцы не понимают, каким именно будет брексит.

«Премьер-министр Борис Джонсон заявляет, что не стремится выйти из Евросоюза безо всяких условий. Он говорит, что хочет другую сделку по выходу из ЕС. При этом он знает, что Евросоюз ни на какую другую сделку не пойдёт. В Брюсселе об этом уже сто раз говорили. Да и времени заниматься пересмотром условий брексита нет. Великобритания должна определиться до 31 октября», — отмечает Тэвдой-Бурмули.

Кира Годованюк, в свою очередь, напоминает, что Джонсон представляет и общественному мнению, и парламенту «жёсткий» брексит в качестве вынужденной и крайней меры, которой так или иначе получится избежать.

«Более того, премьер-министр связал своё политическое будущее с брекситом, и британцы это видят. Всем понятно, что депутаты парламента поднимут вопрос об отставке Джонсона, если ему не удастся добиться выхода из ЕС на приемлемых для страны условиях. Поэтому пока британцы просто не знают, что будет после брексита. Они не знают последствий. Естественно, это отражается на данных опросов», — заключила Годованюк.