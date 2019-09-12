«Неустойчивая модель»: правительство Великобритании опубликовало «худший» сценарий брексита без сделки
- Флаги Евросоюза и Великобритании
- Reuters
- © Henry Nicholls
Британское правительство по требованию парламентариев обнародовало «наихудший» сценарий брексита без сделки.
В справке под названием Operation Yellowhammer, опубликованной на официальном сайте кабмина, отмечается, что «жёсткий» брексит, возможно, приведёт к значительным перебоям транспортного и торгового сообщения на границе с Францией — до 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовы к введению таможенного контроля.
«Неподготовленность торговых компаний (к таможенной проверке. — RT) в сочетании с ограниченной возможностью французских портов содержать «неготовые» большегрузные транспортные средства могут привести к сокращению торгового потока до 40—60% от текущего уровня за один день, поскольку неготовые большегрузные транспортные средства заполнят порты и заблокируют поток», — говорится в справке.
Власти королевства не исключают, что такое положение дел растянется как минимум на три месяца, однако нестабильная обстановка может сохраняться «значительно дольше» — грузовикам придётся ждать около трёх суток, чтобы пресечь границу.
В документе подчёркивается, что такая ситуация может крайне неблагоприятно отразиться на поставках ряда медикаментов с ограниченным сроком хранения. Это, в свою очередь, может привести к нехватке в том числе ветеринарных препаратов и, как следствие, ко вспышкам некоторых опасных заболеваний. Также будут сокращены поставки «определённых видов свежей продукции», вырастут цены, что ударит по «уязвимым группам».
«Группы населения с низким уровнем дохода в непропорционально большей степени пострадают в результате любого роста цен на продукты питания и топливо», — констатируют авторы документа.
Согласно прогнозу, брексит без сделки негативно скажется и на уровне правопорядка в стране.
«Протесты и контрпротесты будут проходить по всей Великобритании и могут потребовать значительных полицейских ресурсов. Также может наблюдаться рост общественных беспорядков и напряжённости в обществе», — говорится в справке, опубликованной британским правительством.
Кроме того, пострадает трансграничное сообщение между Испанией и Гибралтаром, жителям которого придётся ждать около четырёх часов — такая обстановка будет сохраняться «по крайней мере несколько месяцев».
- Штаб-квартира правительства Великобритании
- Reuters
- © Toby Melville
Кроме того, в обнародованном сценарии британское правительство признало, что между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландия придётся установить границу, несмотря на то, что ранее такой вариант исключался.
«Эта модель, скорее всего, окажется неустойчивой из-за существенных рисков с точки зрения экономики, права и биобезопасности. Кроме того, в нашем распоряжении не будет никаких эффективных односторонних мер по смягчению подобных последствий», — говорится в документе.
При этом, как пишет британская газета The Guardian, правительство Великобритании ещё не раскрыло материалы по выходу королевства из ЕС без сделки в полном объёме, отказавшись выполнить вторую часть запроса парламентариев. По данным издания, депутаты также требовали опубликовать сообщения, касающиеся приостановки работы парламента, отправленные старшим советником Бориса Джонсона Домиником Каммингсом и другими помощниками в WhatsApp, Facebook и других социальных сетях.
«Привыкли к стабильности»
Заставив правительство опубликовать негативный сценарий «жёсткого» брексита, парламентарии, выступающие против такого варианта развития событий, надеются воздействовать на общественное мнение, полагает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.
«Подобного рода прогнозы оказывают на рядовых граждан сильный эффект. Люди привыкли к стабильности и не любят жить в неизвестности», — отметил эксперт в разговоре с RT.
По его мнению, вокруг ситуации с брекситом развернулась масштабная информационная война.
«Это произошло потому, что в британском политикуме существуют разные точки зрения. Лейбористы считают, что нужно проводить повторный референдум, Джонсон — что королевству нужны новые выборы, а большинство парламентариев хотят оставить всё как есть, чтобы не терять свои места», — пояснил аналитик.
Владимир Швейцер также добавил, что «история с брекситом ломает конфигурацию европейских экономических отношений».
«Помимо прочих аспектов, связывающих Великобританию и ЕС, у сторон есть масса общих взаимовыгодных программ, которые будут упразднены. Однако подавляющая часть англичан считают себя самодостаточной нацией, которая может существовать автономно», — отметил Швейцер в беседе с RT.
При этом он спрогнозировал, что процесс выхода Великобритании из ЕС будет длиться достаточно долго, поскольку сторонам до сих пор не удалось прийти к консенсусу.
«Тот факт, что депутатам удалось добиться от британского правительства публикации негативного сценария брексита без сделки, а также события последних недель говорят о том, что депутаты предприняли все меры, чтобы предотвратить «жёсткий» вариант выхода королевства из Евросоюза», — рассказала в беседе с RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
- Reuters
- © Phil Noble
Эксперт также отметила, что ЕС ещё ни разу не сталкивался с ситуацией, когда союз покидает одна из его стран-участниц, поэтому даже сейчас сделать более-менее точный прогноз относительно последствий брексита невозможно.
«То, что нерегулируемый выход Великобритании из Евросоюза связан с крайне серьёзными проблемами, неясностью, перебоями в цепочках перевозок и передвижения людей — это очевидно. В первую очередь брексит ударит по государствам, граничащим с королевством», — считает Годованюк.
Реакция лейбористов
В Лейбористской партии Великобритании заявили, что документ, опубликованный британским правительством, подтверждает «наличие серьёзных рисков при брексите без сделки».
«Со стороны правительства было совершенно безответственно пытаться игнорировать эти настойчивые предупреждения и не допускать того, чтобы общественность ознакомилась с фактами», — отметил член британского парламента, теневой министр по вопросам брексита в Лейбористской партииКир Стармер.
По его словам, теперь Джонсон должен признать, что был нечестен перед британским народом в отношении последствий жёсткого выхода Великобритании из Евросоюза.
«Кроме того, сейчас как никогда важно, чтобы парламент возобновил свою работу, смог ознакомиться с этими документами и предпринять все необходимые меры для предотвращения брексита без сделки», — отметил Стармер.
Ранее Глава парламентского комитета по разведке, бывший генпрокурор страны Доминик Грив, инициировавший принятие парламентом резолюции с требованием раскрыть информацию о негативных последствиях брексита, обвинил правительство в ущемлении демократии и призвал к повторному референдуму по вопросу членства Великобритании в ЕС.
Ранее британский парламент повторно отверг инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении в середине октября досрочных парламентских выборов. При этом Джонсон принял решение приостановить работу правительства Великобритании до 14 октября и заявил, что не будет просить Брюссель об отсрочке брексита.
Ранее королева Елизавета II одобрила законопроект оппозиции, обязывающий правительство запросить у Евросоюза очередную отсрочку выхода королевства из ЕС в том случае, если стороны не смогут достичь соглашения.
Как отмечает Кира Годованюк, несмотря на то, что Джонсон пообещал не просить ЕС о продлении срока выхода Великобритании из Евросоюза, он не может не следовать недавно принятому закону о невозможности проведения брексита без сделки 31 октября 2019 года.
- Жители Великобритании голосуют на референдуме о членстве Британии в ЕС
- AFP
- © ADRIAN DENNIS
«В обратном случае его отставка будет предрешена. Главный вопрос сейчас заключается в том, как Джонсон будет пытаться обойти этот закон, найдёт ли он в нём какие-то лазейки», — сказала эксперт.
При этом даже в том случае, если британский премьер-министр всё-таки попросит ЕС о продлении срока выхода Великобритании из ЕС, не факт, что Брюссель будет готов на это пойти, полагает Годованюк.
«Для того, чтобы вновь отложить эту дату, нужен веский повод — например, новые предложения или досрочные парламентские выборы. Поэтому ситуация с брекситом — непредсказуемая, всё находится в подвешенном состоянии — многое сейчас зависит от процедурных моментов», — пояснила Годованюк в беседе с RT.
Она также предположила, что после «незапланированных каникул» депутатов в середине октября вновь встанет вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, и, возможно, о вотуме недоверия правительству, предложениях о новой редакции сделки.
При этом, по мнению Владимира Швейцера, при премьерстве Джонсона повторный референдум исключён.
«Он не раз об этом заявлял, и никто не заставит его поменять своё решение», — отметил эксперт.
Однако в случае повторных парламентских выборов, по результатам которых может быть сформировано новое правительство, ситуация, скорее всего, изменится, полагает Швейцер.