Британский парламент приостановил работу до 14 октября

Британский парламент приостановил работу до 14 октября. Об этом сообщили в Палате общин.

«Парламент приостановил работу, Палата общин будет заседать в связи с государственным открытием парламента 14 октября 2019 года», — заявили в нижней палате парламента. Parliament has now prorogued (been suspended) and the House of Commons will next sit for the State Opening of Parliament on 14 October 2019. — UK House of Commons (@HouseofCommons) September 10, 2019 28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II. Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по жёсткому брекситу. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил стремление Джонсона достичь поставленной цели любыми способами.