Британский парламент приостановил работу до 14 октября
«Парламент приостановил работу, Палата общин будет заседать в связи с государственным открытием парламента 14 октября 2019 года», — заявили в нижней палате парламента.
Parliament has now prorogued (been suspended) and the House of Commons will next sit for the State Opening of Parliament on 14 October 2019.— UK House of Commons (@HouseofCommons) September 10, 2019
28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.
Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по жёсткому брекситу.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил стремление Джонсона достичь поставленной цели любыми способами.