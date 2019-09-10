Британский парламент приостановил работу до 14 октября

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Британский парламент приостановил работу до 14 октября. Об этом сообщили в Палате общин.

«Парламент приостановил работу, Палата общин будет заседать в связи с государственным открытием парламента 14 октября 2019 года», — заявили в нижней палате парламента.

28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по жёсткому брекситу. 

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил стремление Джонсона достичь поставленной цели любыми способами.

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