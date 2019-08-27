Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заявил председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, что страна выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.

Как заявили в пресс-службе британского премьера, у Джонсона и Юнкера «состоялся позитивный и содержательный разговор».

«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом премьер ясно дал понять, что до тех пор, пока соглашение о выходе вновь не будет открыто и не будет отменён бэкстоп, «перспективы достижения такого соглашения не будет».

Ранее Джонсон на полях саммита G7 заявил, что шансы на заключение соглашения об условиях выхода Лондона из ЕС увеличились. Он также отмечал, что не желает брексита без сделки.

Как подчёркивал президент США Дональд Трамп, Джонсон является «правильным человеком» для осуществления выхода Британии из Евросоюза.