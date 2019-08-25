Джонсон заявил о росте шансов на заключение соглашения по брекситу
- Reuters
«Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки... Я думаю, что шансы на сделку растут», — приводит его слова Sky News.
При этом он добавил, что Лондону необходимо подготовиться к брекситу без соглашения.
Также Джонсон заявил, что Великобритания юридически не обязана платить отступные в размере £39 млрд ($48 млрд), если брексит произойдёт без соглашения.
Ранее Джонсон заявил, что не желает выхода Великобритании из Евросоюза без сделки.