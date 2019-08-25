Джонсон заявил о росте шансов на заключение соглашения по брекситу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 заявил, что шансы на заключение соглашения об условиях выхода Лондона из Евросоюза увеличились.

«Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки... Я думаю, что шансы на сделку растут», — приводит его слова Sky News.

При этом он добавил, что Лондону необходимо подготовиться к брекситу без соглашения.

Также Джонсон заявил, что Великобритания юридически не обязана платить отступные в размере £39 млрд ($48 млрд), если брексит произойдёт без соглашения.

Ранее Джонсон заявил, что не желает выхода Великобритании из Евросоюза без сделки.