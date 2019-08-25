Джонсон заявил о росте шансов на заключение соглашения по брекситу

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 заявил, что шансы на заключение соглашения об условиях выхода Лондона из Евросоюза увеличились.
Джонсон заявил о росте шансов на заключение соглашения по брекситу
  • Reuters

«Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки... Я думаю, что шансы на сделку растут», — приводит его слова Sky News.

При этом он добавил, что Лондону необходимо подготовиться к брекситу без соглашения.

Также Джонсон заявил, что Великобритания юридически не обязана платить отступные в размере £39 млрд ($48 млрд), если брексит произойдёт без соглашения.

Ранее Джонсон заявил, что не желает выхода Великобритании из Евросоюза без сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить