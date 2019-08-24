Джонсон заявил об отсутствии стремления к брекситу без сделки

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не желает выхода страны из Евросоюза без сделки.
Джонсон заявил об отсутствии стремления к брекситу без сделки
  • © EIBNER/Uwe Koch
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«Я чётко дал понять, что не хочу брексита с отсутствием сделки», — цитирует ТАСС Джонсона.

По его словам, чтобы избежать выхода королевства из Евросоюза без сделки, необходимо убрать из соглашения пункт о режиме пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС после наступления переходного периода.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева заявила, что в ЕС не намерены возобновлять переговоры по договору о брексите.

20 августа председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал пункт соглашения о брексите, касающийся Северной Ирландии.

В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.

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