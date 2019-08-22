Маас: Германия выступает против «жёсткого» брексита

Глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Германия выступает против «жёсткого» брексита.

«Мы очень серьёзно воспринимаем это. Но, честно говоря, оценка наша такова, что для нас не решающе, кто остановит «жёсткий» выход — парламент или правительство. Мы хотим, чтобы этого не произошло и всё», — цитирует РИА Новости Мааса.

При этом он подчеркнул, что «в Европейском союзе нет готовности ещё раз возобновлять переговоры по уже готовому документу-соглашению».

«Мы подчёркиваем, что если правительство Великобритании хочет пойти на риск «жёсткого» выхода (из ЕС), мы готовы к этому», — добавил дипломат.

Ранее Джонсон заявил о необходимости добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами ЕС после брексита.

В конце июля эксперт Елена Ананьева в беседе с НСН отметила, что вопрос брексита станет приоритетным во внешней политике Британии после избрания Джонсона на пост премьера.