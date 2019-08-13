Джонсон отметил необходимость соглашения о свободной торговле с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News заявил, что стране следует в первую очередь добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами Евросоюза.

«Самая большая сделка, которую нам необходимо заключить, — это соглашение о свободной торговле с нашими друзьями и партнёрами по ту сторону пролива (Ла-Манш. — RT)», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, у Британии «есть удивительные возможности открыть рынки для торговли» по всему миру.

Джонсон также выразил уверенность, что стране удастся добиться заключения торговой сделки с Вашингтоном, что позволит расширить перспективы для британских компаний в США.

«Знаю по собственному опыту, что американцы — на самом деле очень трудные переговорщики… Это будет продолжение напряжённого давнего спора, но мы добьёмся успеха», — отметил британский премьер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал Вашингтону и Лондону «беспрецедентное партнёрство» после выхода Британии из Евросоюза.

В конце июля Джонсон пообещал создать новое партнёрство со странами ЕС на основе свободной торговли.