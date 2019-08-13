Болтон предрёк беспрецедентное партнёрство с Британией после брексита

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон и Лондон ожидает «беспрецедентное партнёрство» после выхода Британии из Евросоюза.

Болтон уточнил, что в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне обсуждались торговые отношения и сотрудничество стран в сфере безопасности после брексита.

«Мы обсудили проблемы торговли, безопасности и возможности углубления наших двусторонних отношений после того, как Великобритания покинет ЕС. США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнёрству», — написал он в своём Twitter.

Ранее в канцелярии британского премьера сообщили, что в ходе встречи Болтон и Джонсон выразили общую приверженность соглашению о свободной торговле после выхода Британии из ЕС.

В июне Болтон заявил о поддержке Соединённых Штатов выхода Британии из ЕС согласно воле подданных Соединённого Королевства.

Он также выразил мнение, что независимость Лондона от ЕС позволит укрепить НАТО.