Болтон предрёк беспрецедентное партнёрство с Британией после брексита
- Reuters
Болтон уточнил, что в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне обсуждались торговые отношения и сотрудничество стран в сфере безопасности после брексита.
«Мы обсудили проблемы торговли, безопасности и возможности углубления наших двусторонних отношений после того, как Великобритания покинет ЕС. США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнёрству», — написал он в своём Twitter.
Ранее в канцелярии британского премьера сообщили, что в ходе встречи Болтон и Джонсон выразили общую приверженность соглашению о свободной торговле после выхода Британии из ЕС.
В июне Болтон заявил о поддержке Соединённых Штатов выхода Британии из ЕС согласно воле подданных Соединённого Королевства.
Он также выразил мнение, что независимость Лондона от ЕС позволит укрепить НАТО.