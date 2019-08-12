Джонсон и Болтон провели встречу в Лондоне

Британский премьер-министр Борис Джонсон встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Они обсудили тесные торговые отношения между Великобританией и США и общую приверженность соглашению о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС», — говорится в сообщении канцелярии Джонсона.

Кроме того, стороны обсудили вопросы брексита, Ирана, Гонконга и создания сети 5G.

Ранее Болтон отправился с двухдневным визитом в Лондон.

Также американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Джонсоном в ближайшем будущем.