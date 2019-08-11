Болтон направляется с визитом в Великобританию

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправился с двухдневным визитом в Лондон.

Как сообщает CNN, Болтон проведёт встречи с главными представителями нового британского правительства.

Отмечается, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который нанесёт визит в Великобританию с момента избрания премьер-министром этой страны Бориса Джонсона.

Переговоры должны затронуть такие темы, как брексит, Китай, двусторонняя торговля, ситуация на Ближнем Востоке и нераспространение оружия массового поражения.

Ранее Болтон в эфире Fox News заявил, что Вашингтон принял решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китая.

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