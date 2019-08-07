Болтон назвал действия Китая одной из причин выхода США из ДРСМД

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в эфире Fox News заявил, что Вашингтон принял решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том числе из-за действий Китая.

«Думаю, вы говорите о комментарии министра обороны Марка Эспера о том, что мы хотим рассмотреть вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке. Так это потому, что у Китая имеются уже тысячи таких развёрнутых ракет!» — заявил Болтон.

Он пояснил, что Китай не был участником договора о ядерных РСМД, поэтому «свободно мог это делать».

«Это одна из причин, по которой президент Трамп вышел из договора», — добавил советник президента.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию РСМД. 2 августа договор прекратил действие.

США объявили об одностороннем выходе из договора в начале года. 

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