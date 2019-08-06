В Европарламенте призвали провести переговоры ядерных стран по РСМД

Глава комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо призвала Россию и США инициировать переговоры с участием ядерных держав для обсуждения новых договорённостей после распада ДРСМД.

«От имени подкомитета ЕП я хотела бы выразить разочарование в связи с выходом США и России из Договора РСМД», — цитирует РИА Новости заявление Луазо.

По словам главы комитета, ДРСМД являлся одним из столпов международного мира на протяжении десятилетий, и его завершение будет иметь серьёзные последствия для стратегической стабильности.

«Мы призываем США и Российскую Федерацию вступить в диалог в целях восстановления доверия и начать переговоры с другими ядерными государствами о возможном многостороннем соглашении по этой категории оружия, которое обсуждалось бы под эгидой ООН», — заявила европарламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию РСМД. 2 августа договор прекратил действие.

США объявили об одностороннем выходе из договора в начале года.