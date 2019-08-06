В Европарламенте призвали провести переговоры ядерных стран по РСМД

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Глава комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо призвала Россию и США инициировать переговоры с участием ядерных держав для обсуждения новых договорённостей после распада ДРСМД.
В Европарламенте призвали провести переговоры ядерных стран по РСМД
  • РИА Новости

«От имени подкомитета ЕП я хотела бы выразить разочарование в связи с выходом США и России из Договора РСМД», — цитирует РИА Новости заявление Луазо. 

По словам главы комитета, ДРСМД являлся одним из столпов международного мира на протяжении десятилетий, и его завершение будет иметь серьёзные последствия для стратегической стабильности. 

«Мы призываем США и Российскую Федерацию вступить в диалог в целях восстановления доверия и начать переговоры с другими ядерными государствами о возможном многостороннем соглашении по этой категории оружия, которое обсуждалось бы под эгидой ООН», — заявила европарламентарий. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию РСМД. 2 августа договор прекратил действие.

США объявили об одностороннем выходе из договора в начале года. 

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