Трамп рассчитывает на встречу с Джонсоном в ближайшем будущем

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Американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили торговые отношения между странами и вопросы глобальной безопасности.
Трамп рассчитывает на встречу с Джонсоном в ближайшем будущем
  • Reuters

Как отметили в Белом доме, Трамп выразил Великобритании признательность «за устойчивое партнёрство в решении глобальных проблем».

Он также выразил надежду на то, что обоим лидерам удастся встретиться лично в ближайшем будущем.

Ранее Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании.

Депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и на должность премьер-министра.

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