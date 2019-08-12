Трамп рассчитывает на встречу с Джонсоном в ближайшем будущем
- Reuters
Как отметили в Белом доме, Трамп выразил Великобритании признательность «за устойчивое партнёрство в решении глобальных проблем».
Он также выразил надежду на то, что обоим лидерам удастся встретиться лично в ближайшем будущем.
Ранее Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании.
Депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и на должность премьер-министра.