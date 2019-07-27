Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Борис Джонсон будет отличным премьером-министром Великобритании.

«Я предсказываю, что он будет отличным премьер-министром», — цитирует РИА Новости Трампа.

Также президент США назвал Джонсона «отличным парнем».

«Да, я говорил с ним. Я поздравил его. Он является моим другом», — добавил американский президент.

Ранее Трамп оценил назначение Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.