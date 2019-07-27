Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании
«Я предсказываю, что он будет отличным премьер-министром», — цитирует РИА Новости Трампа.
Также президент США назвал Джонсона «отличным парнем».
«Да, я говорил с ним. Я поздравил его. Он является моим другом», — добавил американский президент.
Ранее Трамп оценил назначение Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.