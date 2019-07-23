Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп оценил назначение Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера
  • Reuters

«Борис Джонсон — хороший человек, он жёсткий, но умный. Его называют «британский Трамп», и люди говорят, это хорошо. Они там меня любят, и это то, что они хотят, и то, что им нужно. Он всё сделает. Борис хорош, и он сделает свою работу», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Об этом он заявил на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.

Ранее Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить