Болтон оценил ситуацию с брекситом

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Соединённые Штаты выступают за то, чтобы Великобритания покинула ЕС, как того потребовали поданные Соединённого Королевства. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью изданию Telegraph.

«США отдают предпочтение тому, чтобы Великобритания следовала курсу, которого потребовал народ, и покинула ЕС. Это урок для каждого в торжестве демократии», — сказал он.

Болтон также выразил мнение, что реализация брексита позволит укрепить НАТО.

«Я думаю, что это в особенности поможет нам в НАТО, где будет ещё одна сильная и независимая страна, которая поможет альянсу быть более эффективным», — добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза.

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