Болтон оценил ситуацию с брекситом
«США отдают предпочтение тому, чтобы Великобритания следовала курсу, которого потребовал народ, и покинула ЕС. Это урок для каждого в торжестве демократии», — сказал он.
Болтон также выразил мнение, что реализация брексита позволит укрепить НАТО.
«Я думаю, что это в особенности поможет нам в НАТО, где будет ещё одна сильная и независимая страна, которая поможет альянсу быть более эффективным», — добавил он.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза.