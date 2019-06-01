Болтон оценил ситуацию с брекситом

Соединённые Штаты выступают за то, чтобы Великобритания покинула ЕС, как того потребовали поданные Соединённого Королевства. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью изданию Telegraph.

«США отдают предпочтение тому, чтобы Великобритания следовала курсу, которого потребовал народ, и покинула ЕС. Это урок для каждого в торжестве демократии», — сказал он.

Болтон также выразил мнение, что реализация брексита позволит укрепить НАТО.

«Я думаю, что это в особенности поможет нам в НАТО, где будет ещё одна сильная и независимая страна, которая поможет альянсу быть более эффективным», — добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза.