Мэй сожалеет, что не смогла реализовать процесс брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза.

«Я очень сожалею о том, что не смогла реализовать процесс брексита. Но теперь это является задачей для моего преемника», — сказала Мэй.

По её словам, следующему премьер-министру придётся выслушивать различные точки зрения относительно выхода Великобритании из ЕС и выбирать необходимый для страны путь.

«Чтобы это сделать и заручиться поддержкой большинства в парламенте, как я уже говорила, понадобится компромисс», — добавила Мэй.

24 мая Мэй заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии страны и, соответственно, главы правительства королевства.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала заявление Мэй об отставке. По её словам, даже после ухода Мэй ситуация с выходом страны из Евросоюза остаётся в подвешенном состоянии.

Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако депутаты палаты общин трижды отклонили представленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения об условиях брексита.