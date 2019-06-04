Трамп пообещал справедливое торговое соглашение между США и Британией
- Reuters
«Я думаю, что мы заключим очень и очень содержательное торговое соглашение, которое также будет очень справедливым, чего, как мне кажется, хотят обе страны», — приводит его слова Sky News.
Ранее Трамп заявил о поддержке Великобритании в вопросе выхода страны из ЕС. При этом американский лидер подчеркнул важность сохранения экономической и финансовой стабильности в мире.
Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что брексит выгоден для Германии и Франции.