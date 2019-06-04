Трамп заявил о поддержке брексита без ущерба мировой экономике

Американский лидер Дональд Трамп заявил о поддержке Великобритании в вопросе выхода страны из Евросоюза, но подчеркнул важность соблюдения экономической и финансовой стабильности в мире.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп поддерживает брексит, который будет осуществлён таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединённого Королевства», — говорится в опубликованном заявлении американского президента.

В своём обращении Трамп также подчеркнул важность сотрудничества США и Великобритании как для «безопасности и процветания» двух стран, так и «во благо всего мира».

Отмечается, что Соединённые Штаты продолжат подготовку к брекситу и консультации с финансовыми институтами, международными органами и правительством для обеспечения соблюдения своих интересов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Великобританию выйти из Евросоюза не позднее конца октября.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что брексит выгоден для Германии и Франции.