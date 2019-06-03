Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.

Reuters

«Я думаю, что было бы большой ошибкой затягивать этот процесс», — цитирует его Bloomberg. Ранее Макрон обратился к Великобритании с просьбой прояснить ситуацию с брекситом после заявления британского премьера Терезы Мэй об отставке. Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако депутаты палаты общин трижды отклонили представленный Мэй проект соглашения об условиях брексита. Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.