Трамп прокомментировал ситуацию с брекситом

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Президент США Дональд Трамп в ходе интервью The Sunday Times заявил, что на месте британских властей не стал бы выплачивать ЕС сумму в £39 млрд (около $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.

«Если бы я был ими (британскими властями. — RT), то я бы не выплачивал $50 млрд. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма», — сказал он.

Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако депутаты палаты общин трижды отклонили представленный премьером Терезой Мэй проект соглашения об условиях брексита.

Ранее Мэй предупредила, что голосование в июне станет последним шансом для британского парламента одобрить сделку по выходу страны из Евросоюза.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.

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