Туск выступил против исключения бэкстопа из сделки о брексите

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Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил мнение, что исключение из соглашения о брексите условия о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС приведёт к установлению жёсткой границы на острове Ирландия.
Туск выступил против исключения бэкстопа из сделки о брексите
  • Reuters

По его словам, бэкстоп гарантирует отсутствие жёсткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия до тех пор, пока не будут предложены другие страховочные механизмы.

«Бэкстоп является страховочным механизмом, позволяющим избежать установления жёсткой границы на острове Ирландия, если альтернатива не будет найдена или пока она не будет подготовлена. Те, кто выступает против бэкстопа, ничего не предлагая взамен, фактически поддерживают восстановление границы, признают они это или нет», — написал Туск в своём микроблоге в Twitter.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон направил Туску официальное письмо с просьбой исключить из соглашения о брексите условие бэкстопа. 

При этом он заверил, что британское правительство не будет устанавливать жёсткий контроль и границу между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

В конце июля эксперт Елена Ананьева в беседе с НСН отметила, что вопрос брексита станет приоритетным во внешней политике Британии после избрания Джонсона на пост премьера.

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