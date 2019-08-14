«ЕС не отступит ни на шаг»: почему Борис Джонсон добивается смягчения позиции Брюсселя по Северной Ирландии

Брюссель должен отказаться от сохранения Северной Ирландии в таможенном союзе с ЕС после брексита. С таким предложением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон. В беседе с избранным председателем Европейского совета Шарлем Мишелем он заявил, что в противном случае Великобритания покинет Евросоюз без сделки. Как отмечают эксперты, «жёсткий» брексит приведёт к экономическим проблемам как у Лондона, так и у стран континентальной Европы. Кроме того, возможно размораживание конфликта в Северной Ирландии, подчёркивают специалисты. Однако Брюссель вряд ли пойдёт на уступки, уверены политологи.

Британский премьер-министр Борис Джонсон потребовал от Евросоюза пересмотреть условия соглашения о брексите, в том числе требования Брюсселя о бэкстопе — бессрочном нахождении Северной Ирландии в таможенном союзе с ЕС после того, как эту структуру официально покинет Великобритания. Об этом Джонсон заявил в ходе телефонного разговора с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем, который в июле был избран председателем Европейского совета.

«Великобритания готова к добросовестным переговорам относительно других вариантов решения вопроса о статусе ирландской границы, однако если ЕС будет и впредь настаивать на неизменности соглашения о выходе (Великобритании из его состава. — RT), то нам придётся покинуть его 31 октября без какой-либо сделки», — цитирует слова премьера его пресс-служба.

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Пункт о бэкстопе был прописан в соглашении о выходе Великобритании из ЕС, заключённом руководством Евросоюза и британским правительством ещё при премьер-министре Терезе Мэй. Однако этот документ не был поддержан парламентом Соединённого Королевства. Депутаты отклонили соглашение трижды и это стало причиной отставки Терезы Мэй. Новый глава кабмина Борис Джонсон объявил, что будет добиваться другой договорённости с ЕС по брекситу. Брюссель установил финальную дату, до которой Великобритания должна согласовать условия выхода из Евросоюза — это 31 октября 2019 года.

Джонсон ранее допускал брексит без сделки. Тем не менее, его позицию не поддерживают многие влиятельные политики Великобритании. Так, в июле Палата общин приняла законодательную норму, затрудняющую для Джонсона выход из ЕС без сделки. Против «жёсткого брексита» выступает и лидер Шотландии Никола Стёрджен.

Цена брексита для Ирландии

Предупреждая о возможном выходе Великобритании без сделки, Джонсон исходит из того, что этот вариант брексита будет одинаково опасен и для его страны, и для Евросоюза, считают эксперты. Они напомнили о визите 6 августа британского министра иностранных дел Доминика Рааба в Северную Америку. Во время этой поездки глава МИД Соединённого Королевства подчёркивал, что после брексита его правительство намерено «быстро перейти к заключению широкого спектра торговых соглашений», в частности, с США, Мексикой и Канадой. Таким образом, не исключено, что неурегулированные вопросы о таможенных границах с ЕС создадут серьёзные проблемы Европе.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

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© Eva Plevier

«Борис Джонсон планирует после брексита сразу же заключить договор с Вашингтоном и таким образом компенсировать доступом к американскому рынку ущерб, который будет нанесён британской экономике», — сказал в комментарии RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с RT отметил, что «неупорядоченный брексит» может создать серьёзные политические проблемы, как минимум, для одного члена ЕС — Ирландии.

«Граница между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Ирландской республикой на сегодняшний день вообще неощутима. Остров соединяет множество связей: семейных, личных, экономических. Из-за брексита они могут быть разорваны. Это сильно ударит и по Ирландии, и по Северной Ирландии. Совершенно не исключено, что на острове опять возникнет проблема терроризма, которая, напомню, когда-то была очень острой, было много жертв», — сказал Швейцер.

Именно из-за этого, продолжает эксперт, большинство населения острова Ирландия выступает за бэкстоп. Но Джонсона это условие ЕС категорически не устраивает: сохранение с Брюсселем режима единого таможенного пространства на неопределённый срок может вызвать поток нелегальных мигрантов в Великобританию и вообще противоречит самой идее брексита.

Политическая изоляция

Скорее всего, попытка Бориса Джонсона вынудить Великобританию пойти на уступки не увенчается успехом, считают эксперты.

«ЕС не отступит ни на шаг. В Евросоюзе без энтузиазма восприняли брексит. Но всё, что можно было согласовать, с точки зрения ЕС, уже согласовано ещё с Терезой Мэй», — считает Владимир Швейцер.

По мнению эксперта, возможно лишь продление переговорного процесса, но и этот вариант маловероятен, так как от неспособности властей Великобритании определиться с брекситом устали как в стране, так и за рубежом.

Швейцер не исключает вариант, при котором на уступки по Северной Ирландии в итоге вынужден будет пойти не Евросоюз, а Джонсон. На британского премьера могут надавить деловые круги, предполагает эксперт. Кроме того, следствием разочарования избирателей в результатах переговоров о брексите могут стать досрочные парламентские выборы. А в них Джонсон не заинтересован, так как победить может не его Консервативная партия, а лейбористы.

Противники выхода Великобритании из ЕС могут воспользоваться неудачей на переговорах по брекситу

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© Wiktor Szymanowicz

По мнению Абзалова, противники действующего премьер-министра сделали ставку на провоцирование политического кризиса. Тем не менее, уступки со стороны премьер-министра так же маловероятны, как и уступки со стороны Евросоюза, считает Швейцер.

«Я думаю, что 31 октября Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. Потом начнётся самое интересное: выяснится, как экономика страны будет реагировать на такой брексит. Есть предположение, что она резко обвалится. Дело в том, что Великобритания потеряет все связи с Европейским союзом, и компенсировать их, несмотря на обещания Дональда Трампа, вряд ли получится», — поясняет Швейцер.

По мнению Абзалова, Евросоюз в целом, несмотря на краткосрочные проблемы, стратегически выиграет от того, что брексит больно ударит по британской экономике.

«Чем сильнее будет падение Великобритании, тем больше британский пример будет подходить в качестве сдерживающего фактора для других желающих выйти из ЕС», — считает эксперт.

Кроме экономических последствий, Великобритания окажется в определенной политической изоляции, отмечают эксперты.

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«Британцы, конечно, останутся в НАТО и будут сохранять контакты со своими европейскими партнерами. Но такое общение будет носить неполноценный характер, тем более что европейцы хотят сделать армию, автономную и независимую от США. Так что здесь англичане могут оказаться сидящими на двух стульях», — подчеркивает Швейцер.

Дмитрий Абзалов предполагает, что Джонсон понимает все эти риски, но сознательно идёт на них, не рассчитывая на какие-то уступки со стороны ЕС.

«Сейчас ситуация складывается так, любой вариант сделки по брекситу парламент Великобритании не пройдёт, так как никто не захочет взять на себя ответственность за политические издержки. Поэтому Джонсон просто хочет дождаться 31 октября, делая вид, что он там с кем-то ведёт переговоры. При этом премьер-министр выдвигает совершенно неприемлемые для европейцев предложения. В результате «жёсткий брексит», альтернативы которому уже не остаётся, будет выглядеть вынужденной мерой, а не личным проектом Джонсона», — заключает эксперт.