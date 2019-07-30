Сигнал Джонсона: почему курс британского фунта обвалился до двухлетнего минимума

30 июля курс британского фунта к доллару опустился до минимального уровня за последние два года. Резкое удешевление валюты аналитики связывают с растущими рисками «жёсткого» брексита. Заявления нового премьер-министра Британии Бориса Джонсона и членов правительства о выходе королевства из состава ЕС без сделки спровоцировали панику среди инвесторов. Игроки рынка опасаются угрозы экономического спада в Британии и начинают активно выводить деньги из страны. На этом фоне, по словам аналитиков, до конца лета фунт может ещё больше ослабнуть и обновить рекорд 1985 года.

Во вторник, 30 июля, британский фунт стерлингов в ходе торгов рекордно подешевел по отношению к доллару — на 0,5% до $1,21. Значение оказалось самым низким с марта 2017 года.

Обвал нацвалюты Соединённого Королевства начался ещё накануне после новостей об ускоренной подготовке британских властей к «жёсткому» брекситу. В частности, для выхода из Евросоюза без сделки правительство страны уже сформировало специальный комитет из шести ключевых членов кабмина. Более того, по заявлению главы МИД государства Доминика Рааба, Великобритания должна быть готова к переходу от беспошлинной торговли с ЕС к проведению операций на основе тарифов Всемирной торговой организации (ВТО), передаёт ТАСС.

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Помимо этого, как отмечают эксперты, дополнительным поводом для удешевления фунта стали заявления британского премьер-министра Бориса Джонсона. По его словам, для заключения сделки с европейскими властями по брекситу необходимо убрать из соглашения механизм бэкстоп, сообщает Sky News. Ранее соответствующий пункт договора с руководством ЕС согласовала предшественница Джонсона Тереза Мэй. Согласно положению, стороны должны сохранить Северную Ирландию в составе единого европейского рынка, пока не будет найдено решение по режиму прозрачной границы.

«После прихода нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к власти и той риторики, которая сейчас звучит из Лондона, вариант «жёсткого» выхода государства из ЕС становится всё более реальным. Участники рынка воспринимают это как отрицательный фактор для британской экономики, и фунт попал под давление этих негативных ожиданий», — пояснил в беседе с RT замдиректора Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Напомним, Борис Джонсон вступил в должность главы правительства Соединённого Королевства 24 июля. В своей первой речи на посту британского премьера политик пообещал вывести государство из состава Европейского союза к 31 октября 2019 года.

Согласно оценке Егорова, выход Британии из ЕС без сделки повлечёт за собой введение торговых пошлин и ограничений на перемещение рабочей силы между объединением и королевством. В долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация обернётся значительным сокращением товарооборота и спадом в экономике отсоединившегося государства.

Как ожидается, в случае «жёсткого» брексита и ужесточения режима доступа европейских рабочих в Британию, ВВП страны может снизиться на 9,3% в течение следующих 15 лет. В свою очередь, даже при сохранении текущих миграционных договорённостей падение экономики составит порядка 7,7%. Об этом говорится в официальном докладе британского правительства.

Как следует из документа, выход страны из ЕС без предварительного соглашения спровоцирует резкое падение объёмов торговли. Так, после отмены беспошлинного режима за 15 лет товарооборот между Британией и Евросоюзом рискует сократиться на 37%. В результате общий объём торговли Соединённого Королевства потеряет 15%.

«Жёсткий» выход может неблагоприятно сказаться и на потоках капиталов. Часть компаний, которые сейчас имеют штаб-квартиры в Лондоне, будут переводить деньги в другие страны. Это может ослабить позиции британской столицы как финансового центра», — добавил Александр Егоров.

Как полагают опрошенные RT аналитики, в ближайшее время определяющими факторами для фунта станут итоги заседаний ФРС США и Банка Англии. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, 31 июля американский Федрезерв может понизить свою процентную ставку и тем самым ослабить курс доллара. На этом фоне у британской валюты есть шанс незначительно укрепиться.

Дополнительную поддержку фунту могло бы оказать повышение ставок Банком Англии 1 августа. Вместе с тем, по мнению Александра Егорова, такое решение регулятора может усилить нагрузку на экономику Соединённого Королевства. Таким образом, согласно оценке эксперта, политика британского центробанка останется без изменений, а курс нацвалюты страны после небольшого удорожания продолжит слабеть.

По мнению аналитика, уже до конца лета фунт стерлингов рискует снизиться по отношению к доллару до уровня $1,17—1,2, причём прогнозируемый обвал станет рекордным с 1985 года.