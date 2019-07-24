С оглядкой на брексит: почему избрание Джонсона на пост премьера Британии спровоцировало рекордное ослабление евро

24 июля торги на мировых рынках сопровождаются рекордным за последние месяцы ослаблением курса евро. Единая валюта подешевела на новостях об избрании Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании. Новый глава правительства страны активно выступает за проведение «жёсткого» брексита. Как ожидается, выход королевства из состава Евросоюза без предварительного соглашения ударит по экспорту и производству Германии, а также других стран ЕС. По словам экспертов, поддержать экономику региона должно снижение ставок Европейским центробанком. Вместе с тем такое решение может дополнительно ослабить местную валюту.

В среду, 24 июля, евро в ходе глобальных торгов рекордно слабеет по отношению к доллару — на 0,12%, до $1,112. Значение стало минимальным с конца мая.

Удешевление европейской валюты стартовало ещё накануне одновременно с новостью об избрании экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона на пост премьер-министра страны. Соответствующее решение было принято по итогам голосования среди членов правящей партии Соединённого Королевства. 24 июля Джонсон официально вступит в должность после того, как королева Елизавета II примет прошение действующей главы правительства Терезы Мэй об отставке.

Согласно оценке опрошенных RT экспертов, опасения инвесторов связаны с позицией нового британского премьера относительно выхода государства из Европейского союза. Так, Борис Джонсон настаивает на необходимости «жёсткого» брексита, и, по его словам, уже 31 октября королевство может покинуть ЕС без заключения соглашения.

Как ожидается, подобное развитие событий рискует в первую очередь ударить по экономике Германии, после чего негативный эффект распространится и на другие страны ЕС. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.В частности, как следует из июльского отчёта бундесбанка, выход Британии из Евросоюза без предварительной сделки спровоцирует снижение немецкого экспорта и усилит падение производства в ФРГ.

«В немецком центробанке понимают, что в случае «жёсткого» брексита Берлин лишится выгодного рынка сбыта для своих товаров, потому что, по всей видимости, Англия введёт пошлины, и это негативно повлияет на экспорт, промышленное производство и ВВП Германии. Поскольку речь идёт об угрозе для ведущей экономики Евросоюза, валюта региона отреагировала падением», — пояснила Наталья Мильчакова.

По предварительным данным, в июле индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии опустился до минимума за последние семь лет и составил 43,1 пункта. В свою очередь, индикатор всей еврозоны впервые с мая 2013 года составил 46,4 пункта. Об этом говорится в отчёте аналитического агентства IHS Markit.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Уход в минус

Помимо прихода Джонсона на пост британского премьера, ослабление евро также может быть связано с низкой активностью инвесторов в преддверии очередного заседания Европейского центробанка 25 июля. Об этом в интервью RT рассказал заместитель председателя правления КБ «Локо-Банк» Андрей Люшин.

По словам эксперта, пониженные инфляционные ожидания и слабая деловая активность в еврозоне вынуждают ЕЦБ смягчить монетарную политику и снизить процентную ставку. Решение должно поддержать экономический рост: кредиты станут дешевле, уровень потребления и объёмы капиталовложений начнут расти.

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В 2008 году на фоне мирового финансового кризиса руководство ЕЦБ стало смягчать денежно-кредитную политику, а с марта 2016-го процентная ставка регулятора находится на уровне 0% годовых. При этом, как полагает Наталья Мильчакова, в текущих экономических условиях монетарные власти еврозоны могут дополнительно понизить ставку до отрицательных значений. Как ожидается, мера поддержит региональных производителей, но сделает менее выгодными вложения в европейские активы и дополнительно ослабит единую валюту объединения.

Впрочем, как полагают многие участники рынка, 25 июля ЕЦБ, скорее всего, воздержится от каких-либо действий и снизит ставку позже — до конца 2019 года. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.

«Грядущее заседание станет одним из последних для нынешнего главы ЕЦБ Марио Драги, срок полномочий которого истекает этой осенью. Большинство европейских и американских аналитиков не ждут никаких сенсаций. Чиновник наверняка хочет спокойно досидеть свой срок, тем более после недавней критики со стороны Дональда Трампа», — отметил Рожанковский.

В середине июня Драги официально заявил о том, что ЕЦБ считает снижение процентных ставок одной из мер по сдерживаю «побочных эффектов» для экономики Европы. Его слова спровоцировали незначительное ослабление евро, и президент США в своём Twitter обвинил главу ЕЦБ в валютных манипуляциях.

Вместе с тем инвесторы по-прежнему высоко оценивают вероятность снижения процентной ставки в Европе в ближайшие месяцы. На этом фоне, как полагает Наталья Мильчакова, курс евро к доллару закрепится на текущем уровне вблизи отметки $1,11, а по отношению к российской валюте может опуститься ниже 70 рублей.