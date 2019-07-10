Циклический спад: с чем связан риск возникновения мирового экономического кризиса в 2020 году

Вероятность экономического спада в США выросла максимально за последние десять лет. Такие данные приводит Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Одновременно с финансовыми проблемами в Европе и снижением деловой активности в Китае мировые эксперты прогнозируют наступление глобальной рецессии уже в 2020 году. Рынки опасаются обострения торговых войн — и, как следствие, падения спроса на продукцию и снижения цен на энергосырьё. При этом аналитики также озабочены высоким уровнем госдолга многих государств и растущей угрозой массовых дефолтов. К чему может привести новый глобальный экономический кризис — в материале RT.

Вероятность наступления рецессии в Соединённых Штатах в ближайшие 12 месяцев достигла максимального уровня за последние десять лет. По оценке Федерального резервного банка Нью-Йорка, соответствующее значение впервые с 2009 года превысило отметку 32%. Традиционно на протяжении последних 50 лет рост показателя выше уровня 28% эксперты ассоциируют с непременным приходом экономического спада.

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Опасения у экономистов также вызывает ситуация на американском рынке трежерис (государственных ценных бумаг страны). На сегодняшний день доходность гособлигаций Штатов со сроком погашения десять лет составляет 2,1% и остаётся ниже, чем у госбумаг со сроком погашения три месяца (2,25%). Как отмечают аналитики, такая тенденция обычно складывается незадолго до начала спада в экономике и в последний раз происходила в 2007 году.

«На практике последних десятилетий подобная разница между доходностями служила верным признаком скорой рецессии в США, поскольку означает, что риски краткосрочных вложений инвесторы оценивают выше, чем долгосрочных», — пояснил в беседе с RT руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

Дополнительным поводом для беспокойства мировых рынков стала и первая за 40 лет угроза дефолта в Соединённых Штатах. Согласно исследованию американского Центра двухпартийной политики, на фоне рекордно высокого уровня госдолга ($22,4 трлн) и низких доходов бюджета уже в сентябре 2019 года страна не сможет платить по счетам.

При этом, как объяснил в интервью RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, текущее положение дел в США одновременно с финансовыми проблемами в странах Европы (в Италии и Греции) и падением деловой активности в Китае рискует обернуться рецессией для мировой экономики в целом.

«Сейчас глобальная экономика находится в наиболее уязвимом положении. Основные экономические циклы предвещают наступление кризиса на рубеже 2019—2020 годов», — пояснил Деев.

Большинство финансовых директоров ведущих компаний мира предсказывают всеобщий экономический спад в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования «Перспективы глобального бизнеса» американского Университета Дьюка.

По данным анализа, в США 48,1% опрошенных прогнозируют экономический спад в стране во II квартале следующего года, а 69% однозначно говорят о наступлении рецессии к концу 2020-го.

Одновременно в странах Африки 85% финдиректоров ожидают спад в экономике региона во II квартале 2020 года, в Европе — 63%, в Азии — 57%, в Латинской Америке — 52%.

«Впервые за десятилетие ни один регион мира не оказался в достаточно прочном экономическом положении, чтобы стать движущей силой мировой экономики», — считает профессор финансов Университета Дьюка и руководитель исследования Джон Грэм.

Торговый якорь

Глобальную рецессию в 2020 году прогнозирует и известный американский экономист профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Ранее учёный одним из первых предсказал наступление мирового финансового кризиса 2008 года и обвал криптовалютного рынка.

На одной из китайских фабрик

Reuters

© Pei Li

По его словам, одной из главных причин очередного спада в мировой экономике может стать обострение торговой войны между США и КНР. Об этом Рубини написал в своей статье на информационном портале Project Syndicate.

«Администрация Трампа может обложить тарифами китайский экспорт стоимостью $300 млрд, который пока не был охвачен пошлинами. Или Штаты могут ввести запрет против Huawei и других китайских компаний на использование американских компонентов, что спровоцирует полномасштабный процесс деглобализации, поскольку компании будут стараться обезопасить свои цепочки поставок. В этом случае Китай может ответить несколькими способами и, например, закрыть свой рынок для американских транснациональных компаний вроде Apple», — отметил Рубини.

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Напомним, торговое противостояние двух крупнейших экономик мира началось ещё в начале 2018 года. США обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, действия Китая привели к тому, что торговый дефицит Штатов с азиатской республикой достиг $375 млрд.

В мае 2018-го страны договорились о мирном урегулировании конфликта, но американская сторона всё же решилась на развязывание полномасштабной торговой войны и обложила пошлинами половину китайского экспорта (суммой $250 млрд). В ответ Пекин ввёл тарифы в размере 5% и 10% на импорт американской продукции на $60 млрд, после чего Вашингтон пообещал ввести пошлины на все поставки из Китая.

В декабре на саммите G20 в Аргентине оба государства неожиданно для наблюдателей договорились о перемирии. Штаты пообещали не повышать пошлины с 1 января 2019 года, и стороны условились заключить торговую сделку до 1 марта.

Примечательно, что итоговое соглашение не было подписано к обозначенному сроку, но США так и не пошли на обострение конфликта на фоне ряда успешных встреч между представителями двух стран. Впрочем, уже в мае 2019-го Вашингтон обвинил Пекин в затягивании переговоров и повысил пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, а также пригрозил дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Пекин, в свою очередь, ввёл ответные пошлины объёмом $60 млрд с 1 июня. После этого американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei.

По итогам июньского саммита «двадцатки» стороны вновь договорились возобновить торговые переговоры. Вместе с тем эксперты по-прежнему опасаются усиления тарифного конфликта. Как пояснил Марк Гойхман, для поддержки собственных производителей Штаты могут ввести очередные таможенные пошлины не только против Китая, но и в отношении товаров из Европы, Канады и Мексики. По словам эксперта, такая ситуация приведёт к падению глобального спроса на продукцию, ресурсы, рабочую силу и к подрыву экономического роста в мире.

Торможение по-немецки

По мнению экспертов, возможные торговые ограничения США в отношении ЕС могут особенно остро сказаться на Европе в условиях промышленного спада в регионе. Так, например, согласно последним данным бундесбанка, в мае объём производственных заказов Германии сократился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Падение оказалось максимальным с ноября 2009-го. По мнению главного валютного стратега инвестбанка Saxo Bank Джона Харди, такая промышленная статистика может говорить о постепенном начале рецессии в стране.

«Совершенно очевидно, что в обрабатывающей промышленности Германии уже наблюдается спад. В то же время сектор услуг и сфера жилищного строительства страны пока что имеют достаточный импульс, чтобы удержать экономику на волоске от падения. Но, безусловно, существует серьёзный риск того, что Германия погружается в новую рецессию», — пояснил Харди в интервью RT.

Отметим, в июне индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии опустился до 45 пунктов. Соответствующие данные представлены в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Традиционно показатель отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Как отмечает Харди, угроза рецессии в Германии — крупнейшей экономике Европы — создаёт дополнительные риски и для всего региона в целом.

С оглядкой на 2008-й

Эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский считает, что на сегодняшний день вероятность наступления глобальной рецессии в 2020 году превышает 50%. Вместе с тем эксперт пока не ожидает повторения событий 2008—2009 годов.

«Речь скорее идёт о классическом циклическом кризисе, нежели о глобальной кредитно-финансовой катастрофе, как это было десять лет назад. Оснований для такого же мощного обвала сейчас нет, поскольку на ключевых финансовых рынках (акции, облигации, недвижимость) сейчас нет большого количества рисковой продукции. Поэтому ситуация выглядит менее взрывоопасной, чем в 2007 году», — объяснил Рожанковский.

В то же время, как отмечает Марк Гойхман, в случае дальнейшего усиления торговых войн государствам и крупным компаниям будет сложнее погашать свои высокие задолженности. Подобное положение дел рискует привести к цепочке дефолтов по долговым обязательствам и отрицательно скажется на мировых финансах. На этом фоне, согласно оценке аналитиков, заметнее всего новая глобальная рецессия может отразиться на трёх крупнейших экономиках мира — США, ЕС и КНР.

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«Поскольку Штаты, Европа и Китай генерируют большую часть мирового ВВП и глубоко связаны между собой, кризис любого из участников повлечёт серьёзные последствия для всех остальных. Эти же экономики получат максимальный урон в случае наступления масштабной рецессии, поскольку все трое наиболее сильно зависят от импорта товаров и услуг. Следом же под удар попадут страны, которые являются владельцами госдолга этих трёх экономик», — отметил Артём Деев.

Как полагают аналитики, в случае наступления мировой рецессии для России ключевым риском может стать глобальное падение цен на энергосырьё. В то же время, как ожидается, экономику страны поддержит созданная финансовая «подушка безопасности».

«У России сегодня есть достаточный запас прочности для того, чтобы не повторить сценарий 2008 года. Это и тройной профицит (бюджета, торгового баланса и платёжного баланса), и высокий объём золотовалютных резервов, которые только за последний месяц выросли на 4,7% и уже превысили важный уровень $500 млрд», — заключил Деев.