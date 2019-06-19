Валютный рычаг: может ли глобальное ослабление евро привести к торговой войне США и ЕС

19 июня курс евро на мировых рынках пытается восстановиться после заметного падения накануне. Рыночные колебания связаны с заявлением главы Европейского центрального банка Марио Драги о возможном снижении процентных ставок. Своей политикой регулятор пытается защитить экономику региона от рецессии. Между тем, по мнению Дональда Трампа, ЕС специально манипулирует валютным курсом для создания преимуществ европейским производителям. Как ранее отмечали в Министерстве торговли США, за подобные действия Вашингтон имеет право ввести компенсационные пошлины. Может ли ситуация привести к торговой войне ЕС и Соединённых Штатов — в материале RT.

В среду, 19 июня, евро незначительно укрепляется по отношению к доллару США — на 0,1%, до $1,12. Европейская валюта неуверенно пытается восстановиться к американской после заметного ослабления накануне. 18 июня курс опустился сразу на 0,24% — до $1,11 за евро. Значение стало минимальным с начала месяца.

По словам опрошенных RT экспертов, во многом давление на евро оказали заявления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, который сообщил о возможном снижении процентных ставок для поддержки экономики ЕС.

«Дальнейшее снижение процентных ставок и дополнительные меры по сдерживанию побочных эффектов остаются частью нашего инструментария», — отметил Драги.

Аналитики поясняют, что центробанки по всему миру традиционно снижают ставки для стимулирования экономического роста: кредиты становятся дешевле, уровень потребления и объёмы капиталовложений начинают расти. По мнению руководителя группы аналитиков «ЦАФТ» Марка Гойхмана, сегодня снижение ставок ЕЦБ особенно необходимо, поскольку развитие экономики еврозоны подрывают глобальные торговые войны, замедление роста мирового ВВП, возможность «жёсткого» брексита, а также проблемы Европы с банковской системой и миграцией.

В своих действиях ЕЦБ опирается на уровень инфляции в еврозоне. Согласно официальной статистике Евростата, уже больше полугода рост цен в регионе остаётся ниже целевой отметки 2%, а в мае показатель опустился до 1,2%. Подобное продолжительное замедление инфляции говорит о сокращении потребительского спроса и объёмов производства, поэтому регулятор вынужден снижать ставки. Между тем игроки рынков негативно оценили заявления Драги и стали выводить средства из евро.

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«Смягчение денежно-кредитной политики проводится не от лучшей жизни, поэтому европейская валюта подешевела по отношению к другим инструментам. Инвесторы восприняли слова Марио Драги как констатацию факта ухудшения ситуации в экономике Европы, и, как следствие, начали распродавать валюту», — рассказала RT руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Впрочем, риторика председателя ЕЦБ вызвала озабоченность не только у мировых инвесторов, но и у президента США Дональда Трампа. В частности, как заявил глава Белого дома, Европа таким образом намеренно манипулирует собственной валютой для повышения конкурентоспособности своих товаров на глобальном рынке.

«Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз. Это несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами. Многие годы они безнаказанно делают это, так же как и Китай, и другие страны», — написал Трамп в Twitter.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб пояснил RT, что в результате ослабления евро к доллару американская продукция начинает дорожать на рынках ЕС, а европейские товары, напротив, дешевеют в США. Таким образом, по словам эксперта, производители из Европы остаются в выигрыше.

«В конечном итоге в Соединённых Штатах увеличивается спрос на европейские аналоги американских товаров. Это ведёт к росту европейского импорта в США и одновременному сокращению экспорта из Штатов в Европу. Таким образом, нарушается торговый баланс», — подчеркнул Вадим Иосуб.

«Игра в поддавки»

Ещё в конце мая Министерство торговли США пригрозило тарифными ограничениями всем странам — «валютным манипуляторам». Так, если какое-либо государство намеренно занижает курс нацвалюты, американские власти будут готовы ввести ответные компенсационные пошлины. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Министерство торговли может компенсировать валютные послабления (для зарубежных экспортёров. — RT), которые вредят промышленности США. Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предпринимателям», — заявил глава министерства Уилбур Росс.

Примечательно, что ранее Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в валютном манипулировании особенно в рамках торговой войны Пекина и Вашингтона. По его словам, азиатская республика также искусственно занижает курс юаня для поддержки собственных производителей. При этом, как отмечают эксперты, американский президент сам придерживается аналогичной политики и пытается добиться удешевления доллара.

«Сейчас никто не стремится к гордости за высокий курс своей валюты. Наоборот, ситуация напоминает «игру в поддавки» — у кого валюта слабее, тот и выигрывает. Трамп пытается ввозными пошлинами протекционистски защитить свой внутренний рынок, но при этом сам стремится к ослаблению доллара, чтобы американские производители получали экспортные преимущества», — пояснил Марк Гойхман.

В беседе с RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв отметил, что в настоящий момент укрепление национальной валюты невыгодно и европейцам. По словам эксперта, удорожание евро на глобальном рынке могло бы ослабить позиции европейской автомобильной отрасли и усилить влияние американских сельхозпроизводителей на рынках ЕС и других государств мира.

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Впрочем, опрошенные RT аналитики по-разному оценивают вероятность обострения торгового конфликта между США и ЕС на фоне слабеющего евро. Так, например, по мнению исполнительного директора холдинга Goldman Group Дмитрия Гелемурзина, в текущих условиях американская экономика не сможет одновременно противостоять и Китаю, и Европе.

Между тем, как полагает Марк Гойхман, возможные компенсационные пошлины Штатов могли бы заметно ударить по машиностроению ЕС и европейским поставкам стали и других металлов. При этом, согласно оценке эксперта, заградительные меры затронули бы и сами США.

«Удорожание импорта европейского металлического сырья ограничит его присутствие на американском рынке и, возможно, даст Штатам дополнительный доход в виде таможенных сборов. Однако, как любое ограничение конкуренции, ситуация приведёт к росту внутренних цен в США, что уже в свою очередь ударит по американским производителям», — заключил Гойхман.