Обратный курс: как угроза рецессии в США может отразиться на финансовой политике страны
- Reuters
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Во вторник, 18 июня, в Вашингтоне стартует одно из наиболее значимых событий для мировых инвесторов — заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Повышенный интерес у финансовых игроков вызывает возможное изменение денежно-кредитной политики. Некоторые аналитики считают, что по итогам июньской встречи Федрезерв может снизить базовую ставку — впервые с декабря 2008 года.
«Итоги предстоящего заседания ФРС могут пойти по двум сценариям — Федрезерв либо сохранит ставку на прежнем уровне (2,25—2,5% годовых) и смягчит риторику, либо снизит ставку на 25 базисных пунктов (до 2—2,25% годовых) и обозначит перспективы дальнейшей политики в течение года. Сейчас рынок с вероятностью почти 80% ждёт сохранения ставки, но при этом уже 20% игроков ожидают её снижения, а в повышение не верит почти никто», — рассказал RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
В 2018 году ФРС четыре раза повысила базовую ставку и ещё в декабре планировала два повышения на 2019 год. Впрочем, уже в январе регулятор сменил риторику, а в марте и мае топ-менеджеры решили сохранить ставку.
Как объясняют эксперты, резкое изменение политики ФРС стало следствием серьёзных проблем в экономике США.
Согласно результатам июньского исследования американского Университета Дьюка, Соединённые Штаты могут столкнуться с рецессией уже в 2020 году. Среди опрошенных финансовых директоров ведущих компаний мира 48,1% прогнозируют экономический спад уже во II квартале следующего года, а 69% однозначного говорят о наступлении рецессии к концу 2020-го.
Мировой финансовый кризис 2008 года вынудил руководство ФРС смягчить денежно-кредитную политику и понизить процентную ставку до рекордно низкого диапазона — от 0 до 0,25% годовых. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста во время рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти.
Курс на повышение процентной ставки американский центробанк взял только с декабря 2015 года. Такое ужесточение политики принималось для защиты экономики от перегрева. Рост ставок традиционно повышает стоимость заимствований для американского бизнеса и несколько ослабляет общую экономическую активность в стране.
Между тем признаки нового экономического замедления заставили ФРС прекратить ужесточение своей политики. В результате на фоне опасений новой рецессии эксперты всерьёз начали говорить о возможности очередного изменения курса Федрезерва в сторону снижения ставок.
«Повышать ставку больше нет смысла, поскольку инфляция находится ниже целевого уровня 2% и по итогам мая составила 1,8%. Одновременно ВВП страны за I квартал 2019 года вырос на 3,2%, но показатель оказался меньше уровней 3,5—4%, которые можно было наблюдать в середине 2018 года. Поэтому я не вижу необходимости охлаждать экономику, в данном случае можно, скорее, говорить о снижении ставки», — пояснил RT портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.
По словам директора аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, одним из негативных сигналов для американской экономики стало снижение деловой активности в стране. По данным аналитического агентства IHS Markit, с начала 2019 года соответствующий индекс PMI в сфере услуг и промышленности опустился с 54,4 до 50,9 пункта. Значение оказалось рекордным с мая 2016 года.
Эксперты считают, что Федрезерву может потребоваться дополнительное время для оценки ситуации именно из-за неоднозначного положения дел в американской экономике. По прогнозу Нарека Авакяна, если в июне центробанк Штатов всё же решит сохранить ставку, то уже в июле регулятор однозначно её понизит.
Согласно данным Чикагской товарной биржи CME Group, инвесторы с вероятностью 68% ожидают снижения ставки в июле до 2—2,25% годовых. При этом 15% игроков прогнозируют снижение ставки сразу до 1,75—2% годовых.
Как пояснил Авакян, новая политика ФРС по снижению ставок в долгосрочной перспективе приведёт к глобальному ослаблению доллара. По словам эксперта, именно этого добивается Дональд Трамп, поскольку удешевление валюты позитивно сказывается на экспортёрах.
- Грузовой порт в Нью-Джерси, США
- Reuters
Политический мотив
Желание ФРС уберечь экономику от перегрева за счёт повышения ставок в 2018 году частично ослабило эффект от налоговой реформы Дональда Трампа. В конце 2017 года глава Белого дома подписал закон о снижении налога на прибыль для американских компаний с 35% до 21%. Как ожидалось, эта мера должна была стать одним из драйверов роста экономики.
В результате Дональд Трамп неоднократно критиковал Федрезерв за слишком стремительное повышение ставок. Более того, на этом фоне в конце 2018 года в экспертном сообществе стали расти опасения о скорой отставке главы регулятора Джерома Пауэлла. В частности, возможность увольнения руководителя ФРС рассматривали аналитики датского инвестиционного Saxo Bank.
Таким образом, как полагает Денис Иконников, ожидаемое снижение ставок нужно не только для стимулирования американской экономики, но и для поддержания рейтинга Дональда Трампа в преддверии выборов в 2020 году.
«Снижение ставок будет логичным, потому что, согласно прогнозам, во II квартале 2019 года темпы роста ВВП США составят лишь 1,5% и окажутся минимальными за время президентства Трампа. При этом, учитывая, что главе Белого дома надо готовиться к новой президентской кампании, ему необходимо повышение рейтинга, и этого можно добиться с помощью ставки ФРС», — добавил Иконников.