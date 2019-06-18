Июньский торг: курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая

Во вторник, 18 июня, на торгах Московской биржи курс евро опустился ниже 72 рублей — впервые с 23 мая. В целом российская валюта уже третью неделю демонстрирует медленное укрепление. Такую ситуацию аналитики связывают не только с ценами на нефть. Эксперты не исключают, что новым фактором в валютной динамике может стать решение топ-менеджмента ФРС США по первому за 11 лет снижению базовой ставки.

На торгах Московской биржи рубль демонстрирует медленный рост третью неделю подряд. С 3 июня курс прибавил около 2% к доллару и 1,5% к евро. При этом евро к полудню 18 июня опустился ниже 72 рублей — впервые с 23 мая.

Такую ситуацию аналитики связывают с сырьевыми ценами и выполнением бюджетного правила: покупкой Центробанком валюты на внутреннем рынке. Так, доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель переводятся в валюту и направляются в резервы. По данным Минфина, с 7 июня по 4 июля на покупку валюты будет направлено 310 млрд рублей.

Управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко в разговоре с RT подчеркнул, что без приобретения валюты курс рубля находился бы выше сегодняшнего уровня. Всё дело в объёме золотовалютных резервов, которые позволяют инвесторам не беспокоиться по поводу платёжеспособности правительства России.

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Международные резервы России в начале июня превысили отметку $500 млрд и достигли $502,7 млрд. Такие данные приводит Центробанк. С начала года объём резервов вырос более чем на 7%.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, отметка $500 млрд отражает представление Центробанка о желательном уровне, который обеспечивает необходимую подушку безопасности. Набиуллина также дала понять, что регулятор в дальнейшем продолжит накапливать международные резервы.

Направление валютного курса не изменило и решение ЦБ уменьшить ключевую ставку с 7,75% до 7,5% впервые с марта 2018 года. Такую реакцию рынка аналитики объясняют предсказуемостью этого шага — финансисты ожидали снижения ставки.

Укреплению российской валюты способствовали и оптимистичные прогнозы ЦБ относительно цен на нефть.

«Мы ожидаем, что дальнейшая координация действий между участниками соглашения ОПЕК+ обеспечит плавную динамику нефтяных цен на прогнозном горизонте. Принимая во внимание их изменение с начала года, мы пересмотрели вверх среднегодовую цену на нефть Urals в базовом сценарии — с $60 до $65 за баррель в 2019 году и с $55 до $60 в 2020 году», — рассказала ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Котировки эталонной марки Brent в последние две недели демонстрируют стабильность и балансируют в районе $60 за баррель.

«Сейчас многое будет зависеть от осуществления поставок нефти через Оманский залив. Если возникнут перебои или сомнения относительно их надёжности, то нефть может подняться в район $65—$66 за баррель», — пояснил RT заместитель директора Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.



Инцидент с танкерами в Оманском заливе произошёл 13 июня. Согласно сообщению телеканала Press TV, два нефтяных судна, вероятно, подверглись атаке вблизи берегов Ирана. Опасения инвесторов связаны с ожидаемыми перебоями в поставках углеводородов и возможным усилением геополитического давления на Тегеран. На этом фоне баррель Brent за сутки подорожал почти на 4% — до $62,5.

Однако эксперты не исключают, что новым ориентиром для курса могут стать итоги заседания топ-менеджмента ФРС США по базовой ставке, оглашение которых ожидается 19 июня.

Некоторые участники рынка считают, что Федрезерв может снизить ставку — впервые с декабря 2008 года.

«Изменение ставки ФРС оказывает влияние на позиции американской валюты на мировом рынке. Дело в том, что размер ставки влияет на доходность ценных бумаг США. Понижение ставки Федрезерва уменьшает доходность облигаций и снижает их привлекательность для иностранных инвесторов. Меньший приток капитала оказывает давление на доллар и способствует его ослаблению», — пояснил Александр Егоров.

В экспертном сообществе ожидается, что изменение денежно-кредитной политики ФРС на июньском или на следующем заседании (которое намечено на 30—31 июля) может воодушевить инвесторов и вызвать активную динамику российской валюты.