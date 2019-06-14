Нейтральный переход: Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен. При этом в ЦБ не исключили ещё одного снижения ставки, а также допустили переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Эксперты считают, что действия ЦБ приведут к удешевлению кредитов и станут дополнительным стимулом роста экономики.

В пятницу, 14 июня, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых.

Годовые темпы роста потребительских цен в стране замедляются, впрочем, в мае инфляционные и ценовые ожидания населения не изменились и оставались на повышенном уровне. Об этом говорится в официальном пресс-релизе регулятора.

«По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учётом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», — отмечается в сообщении, опубликованном 14 июня на официальном сайте ЦБ.

Кроме того, Центробанк допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Как рассказала в беседе с RT финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис, цены уже полностью отыграли увеличение ставки НДС, поэтому ЦБ может уверенно смягчать денежно-кредитную политику.

«После повышения НДС Центробанк не мог позволить себе снизить ставку в начале года, поскольку даже понижение прогноза по инфляции с 5,0—5,5% до 4,7—5,2% не давало гарантий на продолжение этой тенденции. Однако к концу II квартала ситуация с ростом цен нормализовалась, и инфляция достигла 5%», — пояснила Ирина Ланис.

В разговоре с RT руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев отметил, что в пользу такого решения ЦБ сыграла и наметившаяся общемировая тенденция к снижению ставок. По словам эксперта, в последнее время американский Федрезерв также намекает участникам рынка на смягчение своей политики по причине торговых войн и возникших угроз для экономики США.

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Одновременно снижение ставки Банком России было связано и с ослаблением внешних рисков для российской экономики. Об этом RT рассказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Участники рынка всё больше ожидают снижения ставки ФРС как минимум один раз до конца года, причём уже летом. Если в долларах деньги станут дешевле, то и в рублях логично снизить ставку. Тем более что уменьшились и геополитические риски: после выборов в Европарламенте уже заговорили о возможности снятия санкций», — добавил Ващенко.

По словам эксперта, в своём решении совет директоров ЦБ также опирался на позитивную ситуацию на финансовом рынке России. Так, на фоне недавнего падения цен на нефть рубль по-прежнему остаётся одним из лидеров роста среди валют развивающихся стран.

Денежный эффект

Последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в декабре 2018 года. Тогда Банк России повысил её с 7,5% до 7,75% годовых и объяснил это решение необходимостью снизить риски инфляции.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 26 июля. Как полагает Ирина Ланис, регулятор сохранит ставку на текущем уровне, но уже осенью может повторно снизить её — до 7,25% годовых.

Как рассказал RT глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов, действия регулятора приведут к удешевлению денег на российском рынке и станут дополнительным стимулом развития кредитования и роста экономики.

В частности, как напомнил Задорнов, осенью 2018 года средняя ставка по ипотеке в России достигла самого низкого уровня в истории и составила 9,6%, но на сегодняшний день значение увеличилось до 10,5%. Вместе с тем, по его словам, в случае дальнейшего смягчения политики ЦБ уже к концу 2019 года показатель может опуститься до 10% годовых. Более того, как ранее заявляла Эльвира Набиуллина, в ЦБ видят возможным снижение ипотечных ставок до 8% к 2024 году.

Впрочем, в своих дальнейших решениях регулятор будет проявлять осторожность и ориентироваться на изменения внешних условий при снижении ставки. Об этом в интервью RT рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом, по его словам, курс ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики позитивно скажется на российском бизнесе.

«Безусловно, ставки должны снижаться, иначе нам придётся работать в режиме субсидирования процентных ставок отдельно для цифровой трансформации, малого бизнеса, сельского хозяйства и так далее. Когда вводятся такие эксклюзивные послабления, это нарушает конкуренцию на рынке в доступе к относительно дешёвым и длинным деньгам. Поэтому ставку лучше снижать универсально, так как этим воспользуются все потенциальные инвесторы и компании любой отрасли», — пояснил Шохин.

Отметим, в своих прогнозах эксперты высоко оценивали вероятность снижения ставки ЦБ на июньском заседании. Как объяснил Александр Тимофеев, решение Банка России было заранее учтено инвесторами, поэтому серьёзных изменений в динамике рубля и фондовых котировок сразу не произойдёт.

По прогнозу Георгия Ващенко, в ближайшие месяцы курс будет оставаться в диапазоне 64—66,5 рубля за доллар. При этом эксперт не исключил укрепления российской валюты уже в III квартале 2019 года.