Политика выжидания: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Банк России полностью оправдал прогнозы экспертов и финансистов, поэтому реакция игроков валютного рынка оказалась сдержанной. При этом аналитики не исключают, что уже в июне ставка будет снижена до 7,5%. Как действия ЦБ могут сказаться на экономике — в материале RT.

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Согласно официальному сообщению ЦБ, в апреле рост потребительских цен в России начал замедляться, но при этом инфляционные ожидания граждан незначительно выросли.

В целом, как отмечают в Центробанке, эффект от повышения НДС уже отыгран ценами и на сегодняшний день инфляция в России складывается ниже прогнозов регулятора и в первой половине 2020 года вернётся к целевой отметке 4%.

«Годовая инфляция в марте прошла локальный пик. Годовой темп прироста потребительских цен в марте увеличился до 5,3% (с 5,2% в феврале 2019 года). В апреле годовая инфляция начала замедляться и, по оценке на 22 апреля, снизилась до 5,1%. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, определённую роль в решении совета директоров ЦБ сохранить ставку сыграло и недавнее укрепление российской валюты. Так, 23 апреля курс доллара США впервые за месяц опустился до 63,6 рубля. При этом курс евро торговался вблизи 71,4 рубля. Последний раз аналогичное значение наблюдалось в апреле 2018 года.

«Из-за ухудшения экономических условий в Штатах, которые давят на операционные показатели американских корпораций, ФРС США на январском заседании сохранила базовую ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Решение Федрезерва привело к увеличению потоков капитала на развивающиеся рынки, в том числе и на российские фондовые и долговые площадки, что и вызвало укрепление рубля», — пояснил RT аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в декабре 2018 года. Тогда Банк России повысил её с 7,5% до 7,75% годовых и объяснил это решение необходимостью снизить риски инфляции.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 14 июня. В беседе с RT аналитик QBF Денис Иконников не исключил, что регулятор с вероятностью 50% может понизить ставку до 7,5% годовых.

«Наш Центробанк достаточно консервативен, и поэтому он захочет убедиться, что инфляция не растёт. Таким образом, если в июне ставку менять не будут, то вероятность её снижения на заседании в сентябре близка к 100%», — добавил Иконников.

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По словам Сергея Дроздова, дальнейшие действия Банка России также будут зависеть от политики американского регулятора. Напомним, снижение разницы между ставками ФРС и ЦБ приводит к некоторому сокращению иностранных инвестиций в долговые бумаги России. Центробанку необходимо поддерживать привлекательность российских гособлигаций на рынке, поэтому ему невыгодно снижать свою ставку при одновременном сохранении ставок в Штатах.

«Пауза в монетарной политике ФРС напрямую повлияет на дальнейшие решения Банка России. В условиях достаточно хрупкой ситуации на внешних финансовых рынках ЦБ не будет торопить события и оставит ставку на прежнем уровне. Соответственно, если в дальнейшем ФРС пойдёт на снижение ставки, это подтолкнёт Центробанк к аналогичному шагу», — пояснил Дроздов.

В своих прогнозах эксперты высоко оценивали вероятность сохранения ставки ЦБ на апрельском заседании. Как объяснил в беседе с RT руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский, решение Банка России было заранее учтено инвесторами, поэтому серьёзных изменений в динамике рубля и фондовых котировок не произойдёт.

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта незначительно слабела в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара рос на 0,23% — до 64,8 рубля, а курс евро — на 0,27%, до 72,1 рубля. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,02% — до 2560 пунктов.

Официальный курс валют Центробанка на 27 апреля составил 64,7 рубля за доллар и 72,08 рубля за евро.

Согласно оценке Сергея Дроздова, рубль поддерживает ситуация на мировом рынке нефти. Так, 25 апреля стоимость барреля эталонной марки Brent превысила $75,5, что стало максимумом с октября 2018 года.

В то же время, по словам аналитиков, определённое давление на рубль оказывает удорожание доллара на мировом рынке к основным валютам.

Как отмечает Дроздов, рубль может незначительно ослабнуть к закрытию торгов 26 апреля и достигнуть отметки 65 рублей за доллар. Вместе с тем, по мнению Сергея Козловского, во многом небольшое рублёвое удешевление будет вызвано сезонными факторами. Перед майскими праздниками инвесторы традиционно фиксируют прибыль и распродают ценные бумаги.