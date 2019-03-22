Поддержание стабильности: Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 22 марта, совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Своё решение регулятор объяснил тем, что показатели инфляции оказались более низкими, чем ожидалось. В Центробанке также отметили, что повышение НДС с начала года уже во многом отыграно предыдущим ростом цен. Рынок предвидел такое решение, поэтому реакция рубля была сдержанной. Эксперты полагают, что наиболее вероятный сценарий — сохранение размера ставки до конца 2019 года. О том, как действия ЦБ отразятся на российском финансовом рынке, — в материале RT.

Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,75% годовых.

В заявлении Центробанка отмечается, что в феврале—марте 2019 года инфляция росла несколько ниже ожиданий регулятора. В феврале годовой темп повышения потребительских цен увеличился до 5,2% по сравнению с 5,0% в январе. По оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%.

В Банке России полагают, что дополнительный прирост потребительских цен под влиянием повышения НДС в значительной мере уже состоялся. Его вклад в годовую инфляцию составил около 0,6—0,7 процентного пункта, что соответствует нижней границе интервала ожиданий ЦБ. Тем не менее отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы, отмечается в заявлении Банка России.

Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев отмечает, что такое решение ЦБ было ожидаемым.

«Понижать ставку не стоило, поскольку инфляция находится выше целевого уровня Центробанка в 4%. Повышать также не было необходимости, потому что валютный рынок сейчас относительно стабилен, а влияние повышения НДС на цены, оказалось меньше, чем ожидали», — пояснил в беседе с RT Олег Солнцев.

По оценке Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройдён в марте—апреле 2019 года. При этом Центробанк понизил прежний прогноз роста потребительских цен на конец 2019 года с 5,0%—5,5% до 4,7%–5,2%. Годовая инфляция вернётся к целевому уровню 4% в первой половине 2020 года, отмечается в заявлении ЦБ.

В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, что в середине текущего года квартальная инфляция снизится до 4%. Об этом сообщается на сайте Кремля. Ранее Набиуллина заявляла, что на пике в марте—апреле рост потребительских цен может достичь 5,5—6%.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова полагает, что прежние два повышения ставки ЦБ произвели необходимый эффект, и максимальная инфляция в этом году вряд ли превысит 5,5%.

Напомним, по итогам предыдущего заседания совета директоров 8 февраля Центробанк также сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. До этого, в прошлом году ЦБ дважды повышал ключевую ставку — в сентябре с 7,25% до 7,5% годовых и в декабре до 7,75%. Банк России назвал декабрьское решение упреждающим, направленным на ограничение инфляционных рисков.

Сигнал для банков

Непосредственно перед оглашением решения ЦБ, российская валюта показывала небольшое снижение на Московской бирже. Курс доллара прибавлял порядка 0,4% и поднимался до 64,3 рубля, евро торговался чуть выше 72,6 — уровня закрытия предыдущего дня.

После объявления итогов заседания совета директоров Центробанка движение рубля на валютном рынке практически не изменилось. Эксперты объясняют сдержанную реакцию тем, что большинство игроков рассчитывали именно на такой исход.

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«Рынок ожидал сохранения ставки на уровне 7,75% и некоторого смягчения риторики регулятора. Так что итог заседания ЦБ будет иметь нейтральный эффект», — полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Эксперт отмечает, что основным фактором поддержки рубля сейчас остаётся рост мировых цен на нефть, сохранение высокого профицита платёжного баланса и повышенный интерес инвесторов к более рискованным активам.

Антон Покатович считает, что к концу весны доллар будет находиться в диапазоне 65—68 рублей, евро — 74—77 рублей.

Вместе с тем решение ЦБ может стать сигналом для российских банков завершить процесс изменения своих ставок, полагает Олег Солнцев. Эксперт отмечает, что в последнее время отдельные крупные игроки продолжали по инерции повышать проценты по депозитам. Теперь этот процесс может прекратиться. Ставки по кредитам реагировали с запаздыванием на декабрьское повышение ставки ЦБ, поэтому их рост продолжится чуть дольше, считает Олег Солнцев.

Признаки смягчения

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 26 апреля 2019 года. В заявлении Центробанка говорится, что регулятор будет оценивать необходимость изменения ставки с учётом динамики инфляции и экономики, а также возможных внешних рисков.

В начале марта глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России рассматривает возможность перехода к смягчению денежно-кредитной политики в конце 2019 — начале 2020 года при условии отсутствия внешних шоков.

«Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, то мы рассчитываем, что ЦБ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики в конце 2019 — начале 2020 года», — цитирует ТАСС Заботкина.

Наталья Орлова полагает, что потенциально смягчение политики ЦБ возможно уже во второй половине 2019 года. Тем не менее Орлова считает, что Банку России не стоит торопиться со снижением процентной ставки.

«Статистика, которая вышла 20 марта, говорит, что у нас продолжается более быстрый, чем ожидалось, рост заработных плат. Реальные зарплаты выросли в феврале на 0,7% и, как следствие, продолжается более сильный рост потребления. В такой ситуации переход к снижению процентной ставки не выглядит спешной необходимостью», — пояснила Наталья Орлова.

Повышение ставки ЦБ в течение 2019 года также не исключается, отмечает Антон Покатович. ЦБ может пойти на такой шаг при возникновении риска финансовой стабильности, например, в случае введения санкций против России. В целом, по словам эксперта, наиболее вероятный сценарий — сохранение ставки на уровне 7,75% до конца года.