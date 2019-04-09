Экономическое равновесие: в Минфине ожидают роста ВВП России выше 1,3% в 2019 году

В 2019 году рост ВВП России может оказаться выше прогнозов и преодолеть отметку 1,3%. Такое заявление сделал во вторник, 9 апреля, министр финансов — первый вице-премьер Антон Силуанов. В Минфине также ожидают проявления положительного эффекта от повышения НДС во второй половине нынешнего года. При этом в Центробанке зафиксировали снижение инфляционных рисков и отмечают, что экономика близка к равновесию.

В 2019 году темпы роста российской экономики могут превысить официальный прогноз 1,3%. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил министр финансов — первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Думаю, что в текущем году мы сможем получить темпы роста экономики не ниже, а выше, чем заложено в прогнозе», — отметил Силуанов во время пленарной сессии на XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.

По оценке министра финансов, за первые два месяца 2019 года рост ВВП России уже оказался выше ожидаемых значений — 1,5%.

По данным Минэкономразвития, в прошлом году экономика России выросла на 2,3%. Показатель оказался рекордным с 2012 года. При этом, как пояснил Антон Силуанов, небольшое замедление темпов роста ВВП в 2019-м во многом связано с необходимостью повышения НДС.

По словам Силуанова, полученные бюджетом дополнительные средства от увеличения налоговой ставки позже будут направлены в экономику в виде инвестиций.

Таким образом, согласно оценке главы Минфина, положительный эффект от роста НДС проявится уже во второй половине 2019 года.

Примечательно, что в Банке России также высоко оценивают вероятность роста ВВП России выше 1,3% по итогам текущего года. Об этом на полях конференции заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По её словам, на сегодняшний день в стране заметно снизились инфляционные риски, а общая экономическая ситуация близка к равновесию.

«Инфляционное давление оказалось ниже прогнозов, влияние НДС достаточно сдержанное, также, как и влияние некоторых других факторов. Также нужно отметить изменение ситуации на глобальном рынке. Если в конце прошлого года наблюдалась очень сильная волатильность, то сейчас по некоторым причинам ситуация успокоилась. Это также внесло свой вклад в стабилизацию инфляционных рисков и инфляционных ожиданий в российской экономике», — рассказала Юдаева.

Как заявил Антон Силуанов, в правительстве по-прежнему рассчитывают в ближайшие годы выйти на темпы роста ВВП выше среднемировых, то есть более 3% в год. По словам первого вице-премьера, одним из ключевых факторов для достижения этой цели может стать снижение экономических рисков. В частности, речь идёт об эффекте бюджетного правила. Оно предусматривает, что Минфин скупает валюту на внутреннем рынке через Центробанк для снижения зависимости рубля от цен на нефть. Таким образом, ведомство страхует экономику от падения энергетического рынка.

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Пока нефть российской марки Urals торгуется выше заявленной в бюджете отметки ($41,6 за баррель), на полученные от её продажи сверхдоходы министерство покупает иностранную валюту и тем самым намеренно давит на рубль. В результате при росте нефтяных цен нацвалюта России не укрепляется, а в случае резкого обвала сырьевых котировок объём операций ЦБ и Минфина снижается и давление на рубль слабеет.

Более того, среди ключевых факторов снижения экономических рисков, в том числе и для бизнеса, Антон Силуанов назвал стабильность налоговой системы. Ранее правительство ввело мораторий на изменение налогов в течение следующих шести лет.

Одним из наиболее важных драйверов ускорения национальной экономики Антон Силуанов назвал повышение конкурентоспособности российского бизнеса. С 2012 по 2018 годы Россия в рейтинге Всемирного Банка Doing Business поднялась со 120 на 31 строчку. При этом, как напомнил министр, перед страной по-прежнему стоит задача войти в топ-20 списка.

Кроме внутрироссийских экономических вопросов участники пленарного заседания также обсудили ситуацию в мировой экономике. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выразил обеспокоенность ситуацией на долговом рынке США.

«Трёхмесячные облигации США по доходности превысили десятилетние. Это один из показателей, что в течение 12 месяцев может последовать рецессия мировой экономики», — считает Макаров.

Ранее экономисты американской аналитической компании Bianco Research проследили связь между разницей в доходностях гособлигаций Штатов и всеми случаями наступления рецессии в США за последние 50 лет. Как спрогнозировали эксперты агентства на основе своего исследования, до нового спада в экономике Штатов осталось около 300 дней.