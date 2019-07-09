Кредитный рубеж: угрожает ли мировой экономике дефолт в США

В сентябре 2019 года США впервые за 40 лет рискуют столкнуться с дефолтом. Об этом говорится в докладе американского Центра двухпартийной политики. Вялый рост бюджетных доходов не позволяет покрывать огромный госдолг страны объёмом более $22 трлн. На этом фоне отказ платить по счетам в первую очередь может ударить по главным кредиторам Штатов — Китаю и Японии. По словам экспертов, проблему удастся решить, если вновь повысить потолок долга. Впрочем, очередная отсрочка дефолта дополнительно усиливает риски финансового кризиса. Как ситуация может повлиять на мировую экономику — в материале RT.

Соединённые Штаты впервые за 40 лет могут столкнуться с дефолтом. К такому выводу пришли эксперты американского Центра двухпартийной политики. Согласно докладу организации, уже в первой половине сентября 2019 года «правительство США больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно».

Также по теме Нештатная ситуация: почему в США ожидается экономический спад к лету 2020 года Две трети финансовых директоров международных компаний прогнозируют рецессию в экономике США к лету 2020 года. Эксперты говорят о...

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств из-за отсутствия финансовых возможностей. Как отмечают авторы исследования, главной причиной сложившейся ситуации стали более низкие, чем ожидалось, налоговые поступления в бюджет. Так, по оценке экспертов, в 2019 финансовом году (в Штатах завершается 30 сентября) рост соответствующих доходов в казну остаётся вялым и составляет менее 3%.

По официальным данным, за первые девять месяцев 2019 финансового года дефицит бюджета США достиг $746 млрд. За прошедший период федеральные расходы увеличились на $208 млрд, а доходы — лишь на $69 млрд. Об этом говорится в докладе бюджетного управления американского конгресса.

Как отмечают эксперты, в условиях бюджетного дефицита угрозу дефолта создаёт необходимость обеспечивать крупнейший в истории госдолг. Согласно данным официального портала usdebtclock.org, общий объём задолженности США составляет $22,47 трлн, или 105,8% ВВП. При этом, как ожидают в Международном валютном фонде (МВФ), в 2023 году показатель может увеличиться до 117% ВВП. В свою очередь, по оценке бюджетного управления конгресса Штатов, к 2049 году значение достигнет 144%.

«Американские правящие элиты понимают, что сейчас жизненно необходимо выискивать и использовать любые доступные инструменты заработка для бюджета. Так, Штаты вводят санкции против Ирана и Венесуэлы, чтобы самим закрыть часть спроса на нефть и нефтепродукты, а также инициируют торговые пошлины, чтобы задержать как можно больше денег в стране, которые обычно уходят зарубежным поставщикам. Для этой же цели США возвращают национальные производства из других государств обратно на свою территорию», — пояснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Впрочем, по словам эксперта, подобные действия дополнительно усиливают замедление мировой экономики и в среднесрочной перспективе всё равно могут негативно сказаться на состоянии американского бюджета.

Как рассказал в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, при неблагоприятных обстоятельствах власти страны не смогут платить по счетам уже в конце августа. При этом эксперт считает, что наиболее серьёзно последствия дефолта могут сказаться не только на экономике самих Штатов, но и на основных кредиторах США.

С июня 2017 года крупнейшим держателем американского госдолга остаётся Китай. Как следует из материалов американского Минфина, в апреле 2019-го азиатская республика владела государственными облигациями Штатов на общую сумму $1,113 трлн. Следом за КНР идут Япония ($1,064 трлн), Бразилия ($306 млрд), Великобритания ($300 млрд) и Ирландия ($270 млрд). Россия ещё весной 2018 года вышла из числа главных кредиторов США и к настоящему времени сократила вложения в американские долговые бумаги до минимума за 12 лет.

«До недавнего времени крупным держателем американских облигаций была Россия. Сейчас это Япония и Китай, поэтому вероятный дефолт ударит именно по этим странам. Кроме того, дефолт может негативно повлиять на нефтяные цены. При наличии внешних долгов, основная расходная часть обеспечивается новыми внешними займами, поэтому, чтобы избежать дефолта, властям необходимо повысить потолок госдолга», — добавил Александров.

Долговая яма

В беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович пояснил, что традиционно вопрос об увеличении максимального уровня долга вызывает ожесточённые споры между республиканцами и демократами. На этом фоне новые прения могут стать подготовкой к предвыборной борьбе за президентское кресло в 2020 году.

«Представители демократов с помощью различных угроз (например, отказавшись от решения увеличивать планку госдолга) могут оказывать давление на действующее руководство и тем самым усиливать свои позиции», — считает Покатович.

Именно проблема повышения потолка госдолга стала причиной последнего дефолта в Соединённых Штатах в 1979 году. Тогда, наоборот, республиканцы отказывались поддержать инициативу президента-демократа Джимми Картера повысить лимит. В конечном итоге власти единогласно одобрили увеличение максимального уровня задолженности, но американский Минфин не успел вовремя погасить обязательства на сумму $120 млн. Таким образом, произошедший дефолт оказался техническим — временным.

Как отмечает Антон Покатович, сегодня рынки по-прежнему высоко оценивают вероятность очередного повышения потолка долга в ближайшие месяцы. В то же время, по словам опрошенных RT аналитиков, в текущих условиях подобная отсрочка дефолта больше не может продолжаться десятилетиями, поэтому дополнительное увеличение долговой нагрузки усиливает риски финансового краха.

«В целом, дефолт в историческом контексте является не самым плохим исходом: долги списываются, доли перераспределяются, и через 5—10 лет страна снова может набирать мощность. Однако, когда речь идёт о крупнейшей экономике мира, её падение может стать отправной точкой для рецессии в связанных с американской экономиках (в первую очередь речь идёт о Евросоюзе), а после и для мирового финансового кризиса — хуже, чем в 2008 году», — заключил Артём Деев.