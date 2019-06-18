Лишние бумаги: почему Россия сократила вложения в госдолг США до минимума за 12 лет

Вложения России в госбумаги США сократились до минимума с мая 2007 года. По словам экспертов, Москва намерена оградить себя от санкционных рисков, поэтому всё больше распределяет свои резервы в пользу юаня и золота. При этом инвестиции в облигации Штатов существенно уменьшил и Китай — крупнейший держатель американского госдолга. По мере усиления торговой войны Пекина и Вашингтона азиатская республика старается активнее вкладывать деньги в нацвалюты и ценные бумаги других государств. Какие ещё страны могут последовать примеру России и КНР — в материале RT.

Россия сократила вложения в американские гособлигации (трежерис) до рекордного уровня за последние 12 лет. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Согласно материалам ведомства, в апреле 2019 года объём российских инвестиций в казначейские ценные бумаги Штатов уменьшился почти на $1,6 млрд — до $12,1 млрд. Значение оказалось минимальным с мая 2007 года.

Трежерис Министерства финансов Соединённых Штатов — это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои денежные средства в долг американской экономике.

Сегодня в общем объёме задолженности США ($22,386 трлн) около трети (28,7%) приходится именно на казначейские бумаги. Такая информация следует из данных американского Минфина и официального портала Usdebtclock.org.

Отметим, что распродажа Россией облигаций Соединённых Штатов началась ещё весной 2018 года. Тогда национальные инвестиции в трежерис с марта по май сократились более чем в шесть раз — с $96 млрд до $14,9 млрд. В результате, Россия впервые за 11 лет вышла из числа крупнейших держателей американского государственного долга.

С начала 2019 года российские вложения в гособлигации США уменьшились почти на 8%. Как объясняют опрошенные RT эксперты, для снижения санкционных рисков Москва меняет структуру своих резервов и распродаёт купленные ранее ценные бумаги Штатов.

Как отмечают аналитики, по мере отказа от американских трежерис Россия активно наращивает вложения в золото, а также нацвалюты и ценные бумаги других стран. Так, согласно апрельскому обзору ЦБ, с октября 2017 года по сентябрь 2018-го доля доллара в российских резервах снизилась более чем в два раза — с 46,2% до 22,6%. В то же время доля европейской валюты увеличилась с 23,9% до 32,1%, а юаня — с 1% до 14,4%. В 2018 году доля золота в международных резервах России выросла до 17,7% до 18,5%.

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В разговоре с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский пояснил, что российские инвестиции в американский госдолг напрямую зависят и от товарооборота России и США. По словам аналитика, традиционно полученные от экспорта деньги страна тратит либо на импорт товаров у своего торгового партнёра, либо на покупку его долговых бумаг для получения дополнительной прибыли.

Между тем с 2015 по 2018 годы доля Соединённых Штатов в общем товарообороте России упала с 4% до 3,6%, в то время как доля Китая выросла с 12% до 15,7%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС).

Как полагают аналитики, на этом фоне Россия может продолжить распродажу казначейских ценных бумаг США до минимальных уровней.

Отказ с востока

Крупнейшим держателем американского госдолга остаётся Китай. Впрочем, в апреле азиатская республика также заметно сократила вложения в ценные бумаги Штатов. Согласно статистике Минфина США, в апреле инвестиции КНР в трежерис уменьшились на $7,5 млрд — до $1,11 трлн. Это минимальный уровень с мая 2017 года.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов пояснил RT, что Пекин заинтересован в изменении структуры своих резервов. Дополнительным стимулом для дальнейшей распродажи долларовых активов может послужить усиление торговой войны Китая со Штатами.

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В мае США повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд и пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Пекин ввёл ответные пошлины объёмом $60 млрд с 1 июня, после чего американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei.

По данным Главного таможенного управления КНР, в 2018 году доля США в китайском товарообороте составила порядка 14%. В то же время, как полагает Владимир Рожанковский, в ближайшие годы показатель может снизиться, поскольку на фоне конфликта Пекина и Вашингтона азиатская республика будет активнее наращивать объёмы торговли с другими странами. В результате, как ожидается, китайские вложения в госбумаги Штатов могут дополнительно снизиться.

«Следуя этой логике, другие крупные держатели госдолга США тоже будут вести себя сообразно величине доли Штатов в их внешнеторговом обороте. Вероятно, в той или иной мере своё присутствие в американском госдолге продолжат сокращать Индия, Греция, Италия, Португалия и, скорее всего, даже Германия. Однако допускаю, что соответствующие доли повысят Канада и Мексика», — добавил Рожанковский.

При этом, по мнению опрошенных RT аналитиков, государства по всему миру будут активнее инвестировать именно в нацвалюту и долговые бумаги КНР. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2018 году доля доллара в мировых резервах уже снизилась с 62,7% до 61,7% — минимального уровня с конца 2013 года. Доля юаня увеличилась с 1,2% до 1,9%.

«Полностью отказаться от вложений в долларовые активы всё же будет проблематично, доллар США — основная и наиболее ликвидная резервная валюта, хотя его доля в международных расчётах постепенно снижается. В то же время из-за усиления влияния Китая, скорее всего, другие страны будут понемногу сокращать вложения в доллары и увеличивать в юани», — заключил Сергей Суверов.