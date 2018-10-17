Страховка от санкций: почему Россия вновь сократила долю в госдолге США до рекордно низких показателей

По данным Минфина США, в августе Россия в очередной раз сократила вложения в американские долговые облигации — до $14 млрд. Это самое низкое значение за последние 11 лет. Эксперты объясняют действия РФ желанием снизить риски от возможного введения санкций. При этом свои инвестиции в трежерис также рекордно сократили и основные держатели госдолга Соединённых Штатов — Китай и Япония. По мнению аналитиков, Пекин хочет показать наличие рычагов давления на Вашингтон в случае усиления торговой войны.

Россия вновь сократила вложения в американские облигации. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Как следует из материалов ведомства, в августе 2018 года объём российских инвестиций в казначейские ценные бумаги Штатов уменьшился на $810 млн — до $14,097 млрд. Это минимальное значение с мая 2007 года.

Напомним, трежерис Министерства финансов Соединённых Штатов представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои денежные средства в долг американской экономике.

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Сегодня в общем объёме задолженности США ($21,631 трлн) около трети (29%) приходится именно на казначейские бумаги. Такая информация следует из данных американского Минфина и Usdebtclock.org.

Отметим, что распродажа Россией облигаций Соединённых Штатов началась ещё в апреле. Тогда национальные инвестиции в трежерис за месяц сократились почти в два раза — с $96 млрд до $48,7 млрд. При этом уже в мае значение снизилось до $14,9 млрд, и в результате РФ впервые за 11 лет вышла из числа крупнейших держателей американского государственного долга.

Опрошенные RT эксперты связывают российский поэтапный выход из американского госдолга в первую очередь с ухудшением двусторонних отношений РФ и США и соответствующим ростом геополитических рисков. На фоне сохраняющейся угрозы введения санкций Вашингтоном против облигаций федерального займа (ОФЗ) России Москва может и дальше уменьшать инвестиции в трежерис. Об этом в интервью RT рассказал аналитик QBF Денис Иконников. Кроме того, как отмечает эксперт, действия российской стороны также могут осуществляться и в рамках государственной политики дедолларизации.

Наряду с возможностью наложения санкций на покупку ОФЗ эксперты опасаются и введения ограничений для РФ на операции в долларах. Такого рода риск также служит причиной отказа России от казначейских бумаг. В данном контексте аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев обращает внимание на процесс изменения структуры российских вложений в долговые облигации Штатов.

«В период с июля по август инвестиции снизились всего на 5,4%. Важнее, на мой взгляд, то, что существенно изменилась структура этих вложений. Так, Россия перераспределила средства из долгосрочных бумаг в краткосрочные, что в свете потенциальных рисков заморозки долларовых расчётов с США является абсолютно оправданным действием», — объяснил Коренев.

Пороговый минимум

В текущих условиях эксперты не исключают и возможности полной продажи Россией имеющихся американских госбумаг. Вместе с тем, по мнению аналитиков, стране всё же имеет смысл оставить небольшой объём трежерис в своём владении. Как объясняет Денис Иконников, уже сегодня вложения в госдолг США составляют лишь 3% от общего объёма российских золотовалютных резервов (ЗВР). Именно поэтому наблюдаемый уровень инвестиций можно оставить вблизи текущих значений.

По словам Иконникова, полный отказ от долговых облигаций США также снизит и диверсификацию ЗВР России. Это, в свою очередь, является негативным фактором для национальных резервов.

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«Государству нужно держать какую-то часть валютных ресурсов в высоколиквидных ценных бумагах для обеспечения текущих расчётов по внешним контрактам и иных потребностей, связанных, например, с обслуживанием внешней задолженности. Вероятнее всего, объёмы трежерис на балансе России будут снижены до того минимально возможного порога, который будет обеспечивать необходимый объём ликвидности для проведения перечисленных выше операций», — добавил Алексей Коренев.

В целом, по мнению аналитиков, Россия может вновь начать активно скупать казначейские бумаги только в условиях улучшения политических отношений с США. Между тем, как считает Денис Иконников, в обозримой перспективе это маловероятно. При этом, как отмечает эксперт, на динамику вложений РФ в трежерис также оказывает влияние и общеэкономический фактор.

«Во время снижения ставки ФРС покупка облигаций становится более выгодной, поскольку растёт их стоимость. Но так как сейчас в США идёт тренд на ужесточение монетарной политики и Федрезерв повышает ставку, вряд ли Россия будет рассматривать увеличение своих позиций в казначейских бумагах», — пояснил Иконников.

Азиатская распродажа

Примечательно, что объём средств в гособлигациях США в августе рекордно сократили и два основных держателя американского долга — Китай и Япония. Так, вложения КНР по итогам лета уменьшились до минимума с июня 2017 года и составили $1,165 трлн. В свою очередь, японские инвестиции упали максимально за последние семь лет. Впервые с октября 2011 года соответствующее значение достигло отметки $1,029 трлн.

Как считает Денис Иконников, своими действиями Китай, вероятно, хочет показать наличие у себя дополнительных рычагов влияния на США в случае усиления торговой войны. В то же время, по словам эксперта, массированный выход Китая из государственного долга Штатов является крайней мерой и на сегодняшний день остаётся маловероятным.

«КНР сегодня выгодно покупать американские бумаги. У республики в торговле с США наблюдается профицит. Таким образом, Китай приобретает трежерис, чтобы сохранять юань дешёвым по отношению к доллару и тем самым поддерживать своих экспортёров. Американцам, в свою очередь, это позволяет и дальше покупать китайские товары», — уточнил эксперт.

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В контексте Японии аналитики указывают на отсутствие фундаментальных причин для начала долгосрочных продаж трежерис. В целом, по словам экспертов, оба азиатских государства могли вывести средства из американских госбумаг с целью использования данной ликвидности для решения насущных экономических проблем.

«Относительное изменение объёмов вложений в американские долговые облигации со стороны Китая и Японии в процентном выражении крайне незначительны (в пределах 0,5% у Китая и 3,8% у Японии). Это не массированный выход из трежерис. Вероятней всего, была продана часть бумаг просто в силу необходимости пополнения наличной долларовой ликвидности», — заключил Коренев.