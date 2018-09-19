Бумажный сброс: почему Китай постепенно распродаёт американский госдолг

Китай сократил вложения в гособлигации США до минимума за полгода. Крупнейший держатель американского долга продаёт казначейские бумаги Штатов на фоне усиления торговой войны. Тарифное обострение с Вашингтоном побудило Пекин к поиску иных активов для инвестиций. По последним данным, около половины главных кредиторов Америки осуществили продажу трежерис. Россия по-прежнему удерживает лишь небольшой объём госбумаг США. С чем связан отказ ряда государств от американского долга — в материале RT.

Китай сократил вложения в американские гособлигации на $7,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Согласно материалам ведомства, в июле 2018 года объём китайских инвестиций в казначейские ценные бумаги Штатов упал до минимума за шесть месяцев и достиг $1,171 трлн.

Напомним, трежерис Министерства финансов Соединённых Штатов представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои денежные средства в долг американской экономике.

На сегодняшний день в общем объёме задолженности США ($21,488 трлн) практически треть (29%) приходится именно на трежерис. В июле этот показатель составил $6,251 трлн. Такая информация следует из данных казначейства Штатов и официального портала Usdebtclock.org.

С июня 2017 года основным держателем американских госбумаг является Китай. Следом за ним следуют Япония ($1,035 трлн), Ирландия ($300 млрд), Бразилия ($299 млрд) и Великобритания ($271 млрд). Наметившиеся за последние несколько месяцев продажи КНР государственных облигаций США опрошенные RT эксперты считают во многом следствием торговой войны, которая разразилась между двумя странами.

В марте президент США Дональд Трамп принял решение о вводе пошлин на импорт в страну стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. В июле Вашингтон уже начал применять 25%-ные тарифы на ввоз китайских товаров общей суммой $50 млрд, а в сентябре решился на дальнейшую эскалацию внешнеторгового конфликта с Пекином и ввёл новые 10%-ные пошлины объёмом в $200 млрд. Таким образом, на данный момент под ограничения попала половина всего экспорта КНР в Штаты.

С марта по июль Пекин сократил вложения в госдолг США на $16,7 млрд. При этом, как отметил в интервью RT аналитик QBF Павел Жуков, Центробанк республики ранее уже совершал подобного рода распродажи. Так, в сентябре 2017 года Народный банк Китая (НБК) уменьшил объём удерживаемых трежерис почти на $19 млрд. Однако в последующие месяцы вновь осуществлял покупки данных госбумаг.

По мнению Павла Жукова, причиной сегодняшней динамики может быть желание китайского регулятора перевести определённый объём средств в другие активы на фоне усиливших торговых противоречий с США. Так, одновременно с сокращением вложений в госдолг Соединённых Штатов в целом за июль Китай нарастил объём своих золотовалютных резервов на $5,82 млрд — до $3,118 трлн. Об этом свидетельствуют данные НБК.

В целом же наметившиеся изменения доли КНР в госдолге США пока являются незначительными, подчёркивает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. По его словам, ещё два года назад можно было наблюдать динамику поинтенсивнее.

«Существенными можно назвать изменения, которые произошли во второй половине 2016-го, когда Китай сократил вложения в трежерис почти на 15%. Тогда главным фактором послужили интервенции для защиты курса юаня. Золотовалютные резервы тратились для поддержки национальной валюты и меньше оставалось для вложений в казначейские облигации США. Сейчас может быть похожая ситуация, так как в этом году юань находился под давлением из-за торговых войн», — отметил в беседе с RT Ален Сабитов.

Между тем, как отмечает Жуков, в условиях дальнейшей эскалации тарифного противостояния двух крупнейших экономик мира китайский выход из американского рынка госбумаг может продлиться ещё достаточно долго. Так, Дональд Трамп уже объявил о своём намерении обложить пошлинами импорт из азиатской республики. В то же время текущий разрыв между КНР и Японией по объёму вложений в трежерис по-прежнему превышает $130 млн, поэтому, как ожидает Жуков, в ближайшее время Китай останется крупнейшим кредитором США.

Волнение кредиторов

Как отметил Сабитов, за июль доля иностранных инвестиций в гособлигации США выросла на 0,6% ($39,9 млрд). Впрочем, среди крупнейших держателей американского госдолга (в данный список входит 31 государство) 15 стран сократили свои вложения.

«Преимущественно инвестиции сокращали страны, которые испытывают проблемы с валютной ликвидностью из-за признаков кризиса на своих фондовых рынках. Многие из этих государств использовали резервы для валютных интервенций. Например, Индия, у которой с начала года резервы «похудели» на $16,5 млрд. В целом, если посмотреть на 20 самых крупных развивающихся стран, то их суммарные резервы снизились почти на 5%, которые обычно они вкладывают в американские трежерис», — объяснил Сабитов.

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Россия, в свою очередь, практически не изменила объём своих резервов, удерживаемых в госбумагах Штатов. После весенней масштабной распродажи трежерис в июле соответствующая сумма сократилась лишь на $3 млн. Напомним, в мае страна впервые с 2007 года вышла из числа основных держателей госдолга США. Тогда за месяц Центробанк России почти в три раза сократил объём вложений в казначейские облигации Штатов — с $48,7 млрд до $14,9 млрд. При этом ещё в марте показатель превышал $96 млрд.

Павел Жуков не исключил, что в ближайшее время Россия будет поддерживать минимальный уровень вложений в госдолг США вблизи текущего уровня для минимизации рисков при обострении отношений Москвы и Вашингтона.

«Существенная распродажа Россией американских долгов, предпринятая в апреле—мае, была одной из мер по минимизации риска того, что США могут усложнить для российских компаний транзакции в долларах», — пояснил в беседе с RT эксперт ГК «Финам» Алексей Ковалёв.

При этом аналитик подчёркивает, что и Россия, и Китай за последнее время столкнулись с серьёзным давлением со стороны Штатов. В то же время у стран разные причины для сокращения своих инвестиций в гособлигации США.

«Ситуация с Китаем, столкнувшимся с риском масштабной торговой войны с США, принципиально иная. Здесь нет угрозы санкций и «отсечения» от системы долларовых транзакций. Доллар останется для КНР ключевой валютой для международных расчётов. Кроме того, Китай — это крупнейший иностранный держатель внешнего долга США с долей 6,9% (российская доля составляет 0,09%). Это делает КНР значительной величиной финансового рычага с точки зрения возможности влияния на Вашингтон в качестве кредитора этой страны», — заключил Ковалёв.