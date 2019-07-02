Валютная рокировка: почему Россия в два раза уменьшила долю доллара в своих резервах в 2018 году

В 2018 году доля доллара США в резервах Центробанка сократилась в два раза — до 22,7%. Своими действиями ЦБ не только страхует финансовый сектор страны от санкционных рисков, но и следует общемировой тенденции. Торговые войны и санкции официального Вашингтона подрывают доверие к нацвалюте Штатов. В результате государства всё чаще предпочитают хранить запасы в юанях и евро. Как может измениться структура глобальных резервов в ближайшие годы — в материале RT.

В 2018 году Россия вдвое сократила долю доллара США в своих международных резервах — с 45,8% до 22,7%.

Одновременно доля евро в золотовалютных запасах страны увеличилась почти в полтора раза — с 21,7% до 31,7%, а китайского юаня — в пять раз, с 2,8% до 14,2%. Об этом говорится в новом обзоре Центробанка.

По словам экспертов, одной из причин серьёзного отказа от доллара в пользу других валют стали геополитические факторы. Как пояснил RT ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов, основная цель стратегии ЦБ заключалась в защите российского финансового сектора от санкционных рисков. В частности, регулятор продал рекордные объёмы накопленных гособлигаций США.

По данным американского Минфина, в 2018 году вложения России в долговые бумаги Штатов снизились с $102,5 млрд до $13,2 млрд. Значение оказалось минимальным за 11 лет.

Впрочем, на сегодняшний день вероятность обострения экономических отношений между Москвой и Вашингтоном снизилась, но Россия при этом, как ожидается, продолжит снижать долю доллара в своих резервах. Об этом ранее заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как рассказал в беседе с RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, в своих действиях ЦБ следует общемировому тренду.

«Хранить резервы в долларах становится элементарно невыгодно: большинство экспертов рынка и многие управляющие фондов вполне обоснованно считают, что американская валюта либо уже недавно прошла самый пик своей стоимости, либо покажет и минует его в ближайшие шесть или девять месяцев», — пояснил эксперт.

Отметим, что, согласно статистике Международного валютного фонда (МВФ), в 2018 году доля доллара в мировых резервах опустилась рекордно за пять лет — с 62,7% до 61,7%. Доля евро, в свою очередь, выросла с 20,2% до 20,7%, а юаня — с 1,2% до 1,9%.

Как отметил Пушкарёв, во многом такая динамика связана со снижением доли доллара в глобальных торговых расчётах. Так, государства всё чаще предпочитают проводить сделки с помощью национальных валют в обход американской. Поводом для этого послужили инициированные Вашингтоном тарифные войны и угрозы ограничений для своих торговых партнёров.

Более того, по мнению аналитиков, в ближайшие годы интерес к доллару может ослабить политика ФРС США. На фоне роста неопределённости в американской экономике центробанк Соединённых Штатов готовится к первому за 11 лет снижению процентной ставки. Новая политика Федрезерва поддержит экономическую активность в стране, но сделает менее выгодными вложения в долларовые активы и вызовет глобальное удешевление нацвалюты. По прогнозу Петра Пушкарёва, в течение нескольких лет доллар может обесцениться на 10—15%.

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На этом фоне, как полагает эксперт, для России оптимальный долларовый объём в золотовалютных резервах должен составлять не более 12—15% от общей суммы запасов. При этом, по словам Олега Богданова, на фоне растущего российско-китайского товарооборота обоснованным решением для ЦБ могло бы стать увеличение доли юаня вместо доллара, в том числе за счёт покупки гособлигаций азиатской республики.

Как правило, в процессе товарообмена страна тратит полученные от экспорта деньги на импорт товаров у своего торгового партнёра или на покупку его долговых бумаг для получения дополнительной прибыли.

С 2015 по 2018 год доля КНР в товарообороте России выросла с 12% до 15,7%, а доля США, напротив, снизилась с 4% до 3,6%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС).

Между тем, как отметил Олег Богданов, по мере отказа от доллара Центробанк испытывает трудности при размещении средств в евро. Так, на сегодняшний день доходность большинства европейских облигаций является отрицательной, поэтому вложения в ценные бумаги приносят определённые финансовые потери.

Впрочем, по мнению экспертов, ЦБ может компенсировать убытки за счёт вложений в золото. В 2018 году доля драгметалла в российских резервах увеличилась с 17,2% до 18,1%. При этом с начала 2019-го стоимость золота на мировом рынке увеличилась почти на 7,5% и на сегодняшний день торгуется вблизи максимального уровня за пять лет — $1400 за тройскую унцию.