Сбитый градус: с чем связано рекордное за три месяца ослабление доллара США

Курс доллара опустился до минимума за последние три месяца. Удешевление американской валюты аналитики связывают с возможным снижением ставки ФРС США. В ожидании новой политики центробанка Соединённых Штатов инвесторы меняют структуру своих вложений и всё чаще делают выбор в пользу активов развивающихся стран и золота. Такое положение дел позитивно сказывается на динамике рубля. О том, что может повлиять на курс доллара в ближайшие месяцы, — в материале RT.

Во вторник, 25 июня, курс доллара США к основным валютам опустился до минимального уровня за последние три месяца. Соответствующий индекс DXY впервые с марта 2019 года находится вблизи отметки 95,5 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на международной бирже ICE.

По словам экспертов, во многом глобальное ослабление доллара связано с действиями ФРС США. По итогам июньского заседания топ-менеджеры американского центробанка сохранили процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых, но при этом намекнули на её снижение в ближайшее время. Такая политика Федрезерва делает менее доходными вложения в облигации и банковские депозиты в Соединённых Штатах. В результате игроки рынка начинают чаще выводить деньги из долларовых активов и инвестировать средства в рисковые валюты и ценные бумаги с более высокой доходностью, в первую очередь развивающихся стран.

В своём официальном заявлении представители Федрезерва указали на усиление неопределённости в американской экономике. При этом снижение ставок, как правило, используют именно для стимулирования экономического роста: кредиты становятся дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начинают расти.

Здание Федерального резерва США в Вашингтоне

Reuters

© Kevin Lamarque

Между тем, как рассказал RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, основным поводом для снижения ставок и ослабления курса доллара стала необходимость сокращения долговой нагрузки на экономику Соединённых Штатов. По данным официального портала Usdebtclock.org, в настоящий момент объём госдолга США составляет рекордные $22,4 трлн.

«Причина действий ФРС заключается в горячем желании администрации Трампа и части стоящих за ним элит сделать дешевле обслуживание гигантского внешнего долга США. Этого удастся достичь за счёт возможности платить более низкие проценты по новым займам и за счёт того, что сам долг номинирован в долларах, а нацвалюта страны будет постепенно дешеветь», — пояснил Пушкарёв.

Более того, как объяснил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, развязанные США торговые войны, экономическое давление на партнёров и ведение вооружённых конфликтов дополнительно подрывают доверие к доллару на глобальной арене. На этом фоне многие страны постепенно снижают взаиморасчёты и накопления в американской валюте и тем самым также ослабляют курс.

Согласно оценке аналитиков, прямым следствием глобального удешевления доллара стал рост цен на золото. По мере продажи американской валюты инвесторы и центробанки разных государств активнее покупают драгоценный металл, и сегодня его стоимость уже достигла рекордного уровня — $1430 за тройскую унцию. Показатель стал максимальным с 2013 года.

Как отмечают эксперты, ослабление позиций доллара на глобальном уровне будет естественным образом оказывать поддержку рублю. Между тем аналитики пока расходятся в своих прогнозах по поводу дальнейших изменений курса российской валюты относительно американской.

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По оценке Петра Пушкарёва, при росте цен на нефть и всё ещё относительно высоких процентных ставках ЦБ, а также сохранении интереса инвесторов к облигациям федерального займа курс доллара на российском рынке мог бы дополнительно снизиться. Впрочем, как пояснил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, летом укрепление российской валюты может быть ограничено некоторыми внешними и сезонными факторами.

В частности, по словам эксперта, инвесторы в своих решениях по-прежнему учитывают санкционные риски и высоко оценивают угрозу торможения мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая. Кроме того, во второй половине лета давление на рубль традиционно оказывает отток капитала в рамках дивидендных выплат и ослабление профицита счёта текущих операций.

Таким образом, Покатович не исключает краткосрочное снижение курса доллара до 61,5—62 рубля, но к концу августа прогнозирует уровень 63—66 рублей. В то же время, по мнению Петра Пушкарёва, на фоне глобального отхода от долларовых вложений уже осенью игроки рынка могут дополнительно увеличить инвестиции в рублёвые активы.

«Учитывая осторожное поведение инвесторов, курс доллара этим летом может и не опуститься ниже 61 рубля и даже, наоборот, отскочить обратно в область 63—64 рублей. Но уже после этого можно будет наблюдать более основательный и массовый выход игроков в российскую валюту. В этом случае мы сможем увидеть и отметку 55 рублей, а может быть, и ниже», — заключил аналитик.