Повышенные риски: почему МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 2019 и 2020 годы

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону снижения свой прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах. Главной угрозой эксперты организации считают обострение торговой и технологической войны между КНР и США. В результате падение глобального спроса негативно сказывается на деловой активности в промышленности и секторе услуг большинства государств. Какие страны в наибольшей степени могут ощутить влияние замедления мирового ВВП — в материале RT.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту глобального ВВП в 2019 году с 3,3% до 3,2%, а в 2020-м — с 3,6% до 3,5%. Такие данные содержатся в июльском докладе организации World Economic Outlook.

Специалисты фонда в четвёртый раз подряд ухудшили свою оценку мирового экономического роста на 2019 год. В последний раз значение было уменьшено в апреле — с 3,5% до 3,3%. Как отмечают в самом МВФ, в июле поводом для очередного пересмотра прогноза стало обострение торговой войны США и КНР.

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«Риски в основном указывают в сторону снижения прогноза. Речь идёт в том числе об усилении напряжённости в торговле и технологической отрасли, что, в свою очередь, давит на рынки и замедляет поток инвестиций», — говорится в отчёте организации.

Напомним, после череды успешных переговоров в начале 2019 года в мае Штаты повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд и пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Пекин в ответ ввёл свои пошлины объёмом $60 млрд с 1 июня, а технологические компании США стали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei.

Хотя на саммите G20 в июне стороны договорились возобновить переговоры, инвесторы всё ещё не исключают дальнейшего усиления тарифного конфликта и его влияния на глобальный экономический рост.

«После июньской встречи «двадцатки» и отложенного решения о дополнительном повышении пошлин на экспорт Китая в США суммой $300 млрд есть надежда на сглаживание действия данного фактора. Но если компромисса не удастся достичь и пошлины действительно затронут весь китайский экспорт в Штаты, то прогноз МВФ о сокращении темпов роста печальным образом может быть превышен», — рассказал в интервью RT руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

На фоне возросшей напряжённости между Пекином и Вашингтоном специалисты МВФ ухудшили прогноз по росту китайского ВВП в 2019 году с 6,3% до 6,2%, а в 2020-м — с 6,3% до 6%. Как подчеркнул Гойхман, сегодня КНР во многом диктует спрос на сырьё и товары для многих стран. Таким образом, экономическое замедление Китая вызывает необходимость пересмотра оценок для большинства государств.

«Опубликованные с начала года данные по мировому ВВП вместе с преимущественно замедляющейся инфляцией свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, глобальной экономической активности. Инвестиции и спрос на потребительские товары длительного пользования снижаются во всех развитых и развивающихся странах, поскольку бизнес и население воздерживаются от долгосрочных трат», — подчёркивают экономисты МВФ в своём докладе.

Отметим, что в мае глобальный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг опустился до трёхлетнего минимума и составил 51,2 пункта. Об этом свидетельствуют данные исследования международного инвестбанка JP Morgan и аналитического агентства IHS Markit. В июне показатель остался без изменений, но при этом эксперты по-прежнему опасаются дальнейшего снижения индикатора к психологической отметке 50 пунктов.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

При этом, согласно июльскому отчёту IHS Markit, на сегодняшний день оптимизм мирового бизнеса снизился рекордно за последние 10 лет. Так, впервые с 2009 года только 18% мировых компаний рассчитывают на улучшение деловой активности и рост корпоративных прибылей в ближайшие 12 месяцев.

Согласно мнению специалистов МВФ, наблюдаемое всеобщее экономическое замедление может, помимо Китая, также заметно сказаться и на других развивающихся экономиках. Например, по сравнению с апрельским прогнозом на 2019 год были ухудшены ожидания по росту ВВП Индии (с 7,3% до 7%), Мексики (с 1,6% до 0,9%), ЮАР (с 1,2% до 0,7%), Бразилии (с 2,1% до 0,8%) и других государств.

Спорный рост

Любопытно, что Международный валютный фонд несколько улучшил оценку роста развитых экономик. Так, показатель увеличения ВВП США на 2019 год был повышен с 2,3% до 2,6%, но на 2020-й остался без изменений — 1,9%. В свою очередь, значение для еврозоны в 2019-м было сохранено на прежнему уровне (1,3%) и незначительно улучшено в 2020-м — с 1,5% до 1,6%. Вместе с тем, как отмечают эксперты, реальные цифры могут оказаться существенно ниже ожидаемых.

«Промышленное производство и заказы в ЕС падают, а инфляция растёт слишком медленно. За два последних месяца она составила 0,2% и 0,1%. Это очень мало: рост ВВП не стимулируется, зарплаты не растут, и это притом что ставка почти нулевая — дальше поддерживать экономику уже почти невозможно», — пояснил в интервью RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Более того, как полагают многие экономисты, на фоне растущего госдолга и дефицита бюджета уже во второй половине 2020 года экономика США рискует столкнуться с рецессией. На сегодняшний день порядка 70% финансовых директоров ведущих компаний страны ожидают наступления экономического спада до конца следующего года. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования «Перспективы глобального бизнеса» американского Университета Дьюка.

Российский баланс

В своём обновлённом отчёте Международный валютный фонд снизил оценку роста ВВП России на 2019 год с 1,6% до 1,2%. При этом одновременно организация улучшила прогноз на 2020-й — с 1,7% до 1,9%.

Как объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, замедление динамики мирового товарооборота может негативно сказаться на экономиках ключевых торговых партнёров России. Это, в свою очередь, спровоцирует некоторое снижение объёмов экспорта страны.

«Вполне вероятно, что объёмы экспорта временно снизятся, что станет основным каналом влияния замедления мирового экономического роста на экономику России. В то же время основные стабилизирующие инструменты экономической политики страны могут успешно пережить неблагоприятный период. Например, действующая версия бюджетного правила более устойчива к изменениям внешних условий в сравнении с предыдущими версиями», — добавил Деев.

Более того, как отмечает Марк Гойхман, в 2020 году уже можно будет наблюдать первые результаты выполнения национальных проектов. Таким образом, рост ВВП страны может вновь ускориться.