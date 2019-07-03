«Командный игрок»: как назначение Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ может изменить финансовую политику Европы

В среду, 3 июля, фондовые биржи Европы обновили годовые максимумы. Рынки позитивно встретили новость о выдвижении главы МВФ Кристин Лагард на пост председателя Европейского центробанка (ЕЦБ). Хотя руководитель Международного валютного фонда не имеет экономического образования, эксперты отмечают её богатый опыт работы в политике. Кандидат в руководители ЕЦБ выступает за улучшение отношений с Россией и, как ожидается, продолжит дело своего предшественника по стимулированию экономики ЕС.

В среду, 3 июля, торги на фондовых рынках Европы сопровождаются рекордным ростом биржевых котировок. Немецкий индекс DAX вырос на 0,8%, до 12 624 пунктов, французский CAC 40 — на 0,6%, до 5611, английский FTSE 100 — на 0,6%, до 7605 пункта. Значения индикаторов оказались максимальными с середины 2018 года.

Инвесторы позитивно встретили новость о выдвижении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Соответствующее решение накануне принял саммит ЕС. 2 июля лидеры стран объединения согласовали список кандидатов в руководство евроструктур. Теперь перечень должен утвердить Европарламент.

«Я знаю Кристин много лет, и я уверен, что она будет очень независимым председателем Европейского центробанка», — заявил во время пресс-конференции глава Евросовета Дональд Туск.

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Как ожидается, Лагард может вступить в должность 1 ноября 2019 года и сменить действующего председателя ЕЦБ Марио Драги. Известный итальянский экономист возглавляет регулятор последние восемь лет. Между тем, по словам опрошенных RT аналитиков, новый руководитель центробанка продолжит курс предшественника и будет придерживаться мягкой монетарной политики.

Европейский центральный банк определяет денежно-кредитную политику всей еврозоны — регулирует процентные ставки и эмиссию евро, а также управляет золотовалютными резервами региона. Свои решения единый регулятор согласовывает с центробанками стран объединения, но при этом государства ограничены в самостоятельных монетарных действиях.

В 2008 году мировой финансовый кризис вынудил руководство ЕЦБ смягчить денежно-кредитную политику и понизить процентную ставку до рекордно низкого уровня. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста во время рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти. С марта 2016 года процентная ставка регулятора находится на уровне 0% годовых.

Нынешнее экономическое и политическое положение Европы по-прежнему не позволяет ЕЦБ без лишних рисков вновь начать ужесточение монетарной политики. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» Марк Гойхман.

«Ситуация в регионе остаётся достаточно непростой. Замедление темпов роста ВВП в мире и еврозоне, торговые войны, в которые втянут и Евросоюз, вероятный «жёсткий» сценарий брексита, сложности в банковском секторе Италии — всё это основные вызовы, с которыми столкнётся Лагард», — пояснил эксперт.

Как рассказал RT финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, рынки одобряют выдвижение Кристин Лагард, поскольку одновременно с ней европейское руководство рассматривало кандидатуру Йенса Вайдмана — действующего главы Бундесбанка и сторонника жёсткой монетарной политики. Под его руководством ЕЦБ мог бы начать повышение ставок. Это, по словам экспертов, повысило бы стоимость заимствований для европейского бизнеса и дополнительно ослабило общую экономическую активность в регионе.

«В случае ужесточения монетарной политики ЕЦБ, многие заёмщики будут вынуждены перекредитоваться по более дорогим ставкам. Для некоторых наиболее закредитованных игроков это может оказаться непосильным переходом, и Кристин Лагард это хорошо понимает», — рассказал в беседе с RT руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев Артём Деев.

Штаб-квартира Европейского центробанка

AFP

© DANIEL ROLAND

При этом, как полагают опрошенные эксперты, сохранение мягкой монетарной политики ЕЦБ позволит удержать выгодный для европейских предпринимателей относительно слабый курс евро.

«Стимулирующие действия ЕЦБ будут сдерживать рост курса евро. Это необходимо и для получения конкурентных преимуществ при европейском экспорте, и для защиты внутреннего рынка, и для облегчения инвестиций. Поэтому наиболее вероятно, что курс европейской валюты по крайней мере на ближайшие месяцы останется достаточно ровным, без значимого роста или снижения, в пределах $1,10—1,16 за евро», — добавил Марк Гойхман.

Без опыта работы

Как отмечают опрошенные RT эксперты, помимо тяжёлой ситуации в экономике Европы ещё одним вызовом для Лагард станет полное отсутствие навыков работы в центральном банке. Впрочем, по мнению аналитиков, нехватку практики новый руководитель ЕЦБ сможет компенсировать своим богатым финансовым, политическим и спортивным опытом.

Кристин Лагард не имеет экономического образования. Она окончила юридический факультет университета Париж Х — Нантер, получила степень магистра в Институте политологии Экс-ан-Прованса, а в юношестве входила в сборную Франции по синхронному плаванию. Тем не менее, за время своей карьеры она возглавляла французское министерство сельского хозяйства, была министром экономики и финансов страны, а в 2011 году была назначена руководителем Международного валютного фонда.

«Лагард — командный игрок. Это привычно ей, вероятно, со времён её участия в сборной Франции по синхронному плаванию. Её выдвижение во многом и происходит потому, что сейчас крайне необходимо «синхронное плавание» ЕЦБ и с политическими органами ЕС, и с национальными банками, и с центробанками других стран для противодействия экономическим вызовам. В данном плане опыт руководства МВФ с согласованием различных интересов — явный позитив», — считает Марк Гойхман.

Между тем после решения саммита ЕС Кристин Лагард приостановила исполнение обязанностей главы Международного валютного фонда. Об этом она написала в своём Twitter.

«Для меня большая честь быть выдвинутой на должность председателя Европейского центрального банка. В свете этого после консультации с Комитетом по этическим вопросам Исполнительного совета МВФ я приняла решение временно сложить с себя обязанности директора-распорядителя МВФ на период рассмотрения кандидатуры», — заявила Лагард.

По информации на сайте МВФ, должность временного руководителя учреждения займёт заместитель главы фонда Дэвид Липтон. Впрочем, как полагает Марк Гойхман, уход Лагард слабо отразится на работе организации. Так, основные механизмы, практика и подходы в деятельности фонда останутся неизменными.

Любопытно, что, как и в случае с постом главы МВФ и должностью министра экономики Франции, Лагард может стать первой женщиной — председателем ЕЦБ с момента создания регулятора (в июне 1998 года). При этом, как отмечает Артём Деев, выдвинутая кандидатура благоприятна не только для экономического положения Европы, но и с точки зрения отношений России и ЕС.

«Лагард неоднократно демонстрировала дружеский настрой относительно России. Как и президент Владимир Путин, она видит в санкциях ЕС против Москвы не только инструмент давления, но и угрозу обеим экономикам», — заключил Деев.