Давление на доллар: как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
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Во вторник, 30 июля, в Вашингтоне стартует одно из ключевых событий для международного финансового сектора — заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Повышенное внимание мировых инвесторов к встрече связано с ожидаемым изменением денежно-кредитной политики Штатов. Как полагают эксперты, по итогам двухдневного обсуждения топ-менеджмент Федрезерва впервые за 11 лет снизит базовую ставку.
«Вероятность того, что процентная ставка будет понижена, составляет 100%. Интрига лишь в том, снизят её на 25 базисных пунктов (до 2—2,25% годовых) или на 50 базисных пунктов (до 1,75—2% годовых). Если посмотреть на макроэкономические показатели, то, конечно, ставку уменьшать нужно. Во II квартале темпы роста ВВП США составили всего 2,1%, и это минимум с I квартала 2018 года. Инфляция в то же время не превышает 2—3% в текущем году», — пояснил в интервью RT портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.
По данным Чикагской товарной биржи CME Group, рынки с вероятностью 75% ожидают снижения ставки до 2—2,25% годовых. При этом 25% инвесторов прогнозируют ещё большее сокращение — до 1,75—2% годовых. По словам аналитиков, игроки уже не верят в сохранение ставки по итогам заседания.
Отметим, в 2018 году ФРС четыре раза повысила базовую ставку и ещё в декабре планировала два повышения на 2019 год. Впрочем, на фоне экономического замедления и неоднократной критики со стороны Дональда Трампа в адрес Федрезерва в январе регулятор сменил риторику, а весной ставка была сохранена. Как отмечают эксперты, в начале июля глава американского центробанка Джером Пауэлл уже открыто намекнул рынкам на возможное смягчение денежно-кредитной политики и сообщил о рисках для экономики страны.
«Неопределённость относительно перспектив усилилась в последние месяцы. В частности, похоже, что экономическое развитие замедлилось в некоторых крупных зарубежных экономиках, и эта слабость может повлиять на США», — констатировал Пауэлл во время выступления в конгрессе.
В последний раз американский центробанк снижал процентную ставку ещё в декабре 2008 года. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста во время рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти. Вместе с тем, по словам аналитиков, действия ФРС традиционно вызывают глобальное ослабление доллара.
«Снижение ставки даст краткосрочный рост активности, но, с другой стороны, сам факт принятия такого решения, скорее, означает, что экономика США близка к рецессии. Пока таких явных признаков нет, но обычно снижают ставку, когда ситуация в экономике начинает серьёзно ухудшаться. Поэтому это будет важный сигнал для инвесторов, и они будут стараться переходить в менее рискованные активы», — пояснил в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
В частности, одним из главных безопасных активов для инвесторов эксперты называют золото. На фоне ожидаемого снижения ставки ФРС США с начала лета стоимость драгметалла выросла почти на 9,3% — до $1425 за тройскую унцию. При этом в середине июля показатель вплотную приближался к рекордной отметке $1450. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в 2014 году.
По словам опрошенных аналитиков, во многом инвесторы уже заранее учли снижение ставки, поэтому серьёзной реакции рынков на итоги заседания Федрезерва не произойдёт. Как пояснил в беседе с RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, резкие колебания фондовых и валютных котировок можно будет наблюдать только в случае сохранения ставки на текущем уровне. В частности, такое решение ФРС может спровоцировать укрепление доллара и одновременное ослабление евро.
Впрочем, регулятор традиционно предпочитает действовать в соответствии с ожиданиями рынков, поэтому большинство экспертов всё же ожидают снижения ставки. По словам Дениса Иконникова, определяющими для инвесторов станут заявления Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Так, глава регулятора может дать рынкам сигнал о планах вновь понизить ставку в сентябре.
Как ожидается, продолжительный курс Федрезерва на смягчение монетарной политики должен поддержать экономическую активность в Штатах в течение длительного времени. Впрочем, снижение ставок сделает менее выгодными вложения в долларовые активы. По словам Александра Абрамова, участники рынка начнут активнее инвестировать средства в ценные бумаги и валюты развивающихся стран, где ставки по-прежнему остаются выше.