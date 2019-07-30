Давление на доллар: как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты

30—31 июля в Вашингтоне пройдёт заседание ФРС США. Как ожидается, топ-менеджмент американского центробанка впервые с 2008 года понизит процентную ставку. Необходимость такого решения эксперты объясняют замедлением роста ВВП Соединённых Штатов и появлением признаков грядущей рецессии. Действия Федрезерва должны поддержать экономическую активность в стране, но при этом могут спровоцировать глобальное ослабление доллара.

Во вторник, 30 июля, в Вашингтоне стартует одно из ключевых событий для международного финансового сектора — заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Повышенное внимание мировых инвесторов к встрече связано с ожидаемым изменением денежно-кредитной политики Штатов. Как полагают эксперты, по итогам двухдневного обсуждения топ-менеджмент Федрезерва впервые за 11 лет снизит базовую ставку.

«Вероятность того, что процентная ставка будет понижена, составляет 100%. Интрига лишь в том, снизят её на 25 базисных пунктов (до 2—2,25% годовых) или на 50 базисных пунктов (до 1,75—2% годовых). Если посмотреть на макроэкономические показатели, то, конечно, ставку уменьшать нужно. Во II квартале темпы роста ВВП США составили всего 2,1%, и это минимум с I квартала 2018 года. Инфляция в то же время не превышает 2—3% в текущем году», — пояснил в интервью RT портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

Также по теме Слова поддержки: почему рубль подорожал после заявлений главы ФРС США В четверг, 11 июля, курс доллара опустился ниже 63 рублей, евро — ниже 71 рубля. Российская валюта укрепляется после выступления главы...

По данным Чикагской товарной биржи CME Group, рынки с вероятностью 75% ожидают снижения ставки до 2—2,25% годовых. При этом 25% инвесторов прогнозируют ещё большее сокращение — до 1,75—2% годовых. По словам аналитиков, игроки уже не верят в сохранение ставки по итогам заседания.

Отметим, в 2018 году ФРС четыре раза повысила базовую ставку и ещё в декабре планировала два повышения на 2019 год. Впрочем, на фоне экономического замедления и неоднократной критики со стороны Дональда Трампа в адрес Федрезерва в январе регулятор сменил риторику, а весной ставка была сохранена. Как отмечают эксперты, в начале июля глава американского центробанка Джером Пауэлл уже открыто намекнул рынкам на возможное смягчение денежно-кредитной политики и сообщил о рисках для экономики страны.

«Неопределённость относительно перспектив усилилась в последние месяцы. В частности, похоже, что экономическое развитие замедлилось в некоторых крупных зарубежных экономиках, и эта слабость может повлиять на США», — констатировал Пауэлл во время выступления в конгрессе.

В последний раз американский центробанк снижал процентную ставку ещё в декабре 2008 года. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста во время рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти. Вместе с тем, по словам аналитиков, действия ФРС традиционно вызывают глобальное ослабление доллара.

«Снижение ставки даст краткосрочный рост активности, но, с другой стороны, сам факт принятия такого решения, скорее, означает, что экономика США близка к рецессии. Пока таких явных признаков нет, но обычно снижают ставку, когда ситуация в экономике начинает серьёзно ухудшаться. Поэтому это будет важный сигнал для инвесторов, и они будут стараться переходить в менее рискованные активы», — пояснил в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

В частности, одним из главных безопасных активов для инвесторов эксперты называют золото. На фоне ожидаемого снижения ставки ФРС США с начала лета стоимость драгметалла выросла почти на 9,3% — до $1425 за тройскую унцию. При этом в середине июля показатель вплотную приближался к рекордной отметке $1450. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в 2014 году.

Также по теме Обратный курс: как угроза рецессии в США может отразиться на финансовой политике страны 18—19 июня внимание мировых инвесторов будет приковано к заседанию топ-менеджеров ФРС США. Аналитики допускают, что впервые за почти...

По словам опрошенных аналитиков, во многом инвесторы уже заранее учли снижение ставки, поэтому серьёзной реакции рынков на итоги заседания Федрезерва не произойдёт. Как пояснил в беседе с RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, резкие колебания фондовых и валютных котировок можно будет наблюдать только в случае сохранения ставки на текущем уровне. В частности, такое решение ФРС может спровоцировать укрепление доллара и одновременное ослабление евро.

Впрочем, регулятор традиционно предпочитает действовать в соответствии с ожиданиями рынков, поэтому большинство экспертов всё же ожидают снижения ставки. По словам Дениса Иконникова, определяющими для инвесторов станут заявления Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Так, глава регулятора может дать рынкам сигнал о планах вновь понизить ставку в сентябре.

Как ожидается, продолжительный курс Федрезерва на смягчение монетарной политики должен поддержать экономическую активность в Штатах в течение длительного времени. Впрочем, снижение ставок сделает менее выгодными вложения в долларовые активы. По словам Александра Абрамова, участники рынка начнут активнее инвестировать средства в ценные бумаги и валюты развивающихся стран, где ставки по-прежнему остаются выше.