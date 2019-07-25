Валютная планка: курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей

25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года. Эксперты объясняют такую динамику глобальным ослаблением единой европейской валюты на фоне заявлений ЕЦБ. По итогам заседания регулятор сообщил о возможном снижении процентной ставки в течение года. Действия центробанка Европы направлены на поддержку замедляющейся экономики региона, но в то же время делают местную валюту менее привлекательной для инвесторов. Как на этом фоне может измениться курс евро до конца лета — в материале RT.

В четверг, 25 июля, торги на Московской бирже сопровождаются заметным укреплением российской валюты. Так, курс евро снизился на 0,74% и впервые с 12 марта 2018 года достиг отметки 69,95 рубля. Курс доллара также опустился на 0,5% — до 62,8 рубля.

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Официальный курс валют Центробанка на 26 июля составил 63,15 рубля за доллар и 70,29 рубля за евро.

Рекордное укрепление рубля к евро опрошенные RT аналитики объясняют глобальным ослаблением единой европейской валюты к доллару США. С начала недели соответствующий курс опустился почти на 1% — до $1,11 за евро. Значение стало минимальным за последние два месяца.

Как объяснил в беседе с RT замдиректора Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров, ключевым поводом для удешевления евро стали действия Европейского центробанка (ЕЦБ). В ходе заседания 24 июля регулятор сохранил процентную ставку на нулевом уровне, но при этом намекнул рынкам на её возможное снижение в течение года до отрицательных значений.

«Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих текущих или более низких уровнях как минимум до конца первой половины 2020 года», — говорится в пресс-релизе Европейского центробанка.

По мнению Егорова, снижение ставки может произойти уже в сентябре и будет направлено на стимулирование европейской экономики. Отметим, что, по предварительным данным, в июле индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны опустился до минимума с мая 2013 года и составил 46,4 пункта. Об этом говорится в отчёте аналитического агентства IHS Markit.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

На этом фоне смягчение монетарной политики ЕЦБ должно привести к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и росту объёмов капиталовложений. В то же время ожидаемое снижение ставок делает инвестиции в европейские активы менее привлекательными для инвесторов и приводит к ослаблению единой валюты региона.

Более того, на евро давит и возможное обострение отношений США с ЕС. Об этом в интервью RT рассказал аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. Согласно заявлению Дональда Трампа, Европа ведёт несправедливую торговую политику по отношению к Вашингтону и поступает ещё хуже, чем Китай. Такое мнение американский президент озвучил 24 июля во время выступления на студенческой конференции, передаёт ТАСС.

«Достаточно агрессивная риторика Трампа в отношении Европы по части введения новых таможенных пошлин значительно усугубляет общую ситуацию. В основном предполагаемые ограничения касаются продукции европейского автопрома, что может привести к серьёзным убыткам для ЕС», — пояснил Коренев.

Помимо этого, как отмечает эксперт, европейская валюта по-прежнему отыгрывает новость об избрании Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании. Новый глава правительства страны настаивает на необходимости «жёсткого» брексита и уже заявил о намерении вывести Соединённое Королевство из состава ЕС к 31 октября. По оценке аналитиков, если государство покинет Евросоюз без предварительной сделки, в первую очередь под ударом окажется экспорт и экономика Германии, после чего негативный эффект распространится и на других членов объединения.

Рублёвая поддержка

По словам Александра Егорова, помимо глобального ослабления евро в пользу российской валюты играет и наблюдаемый рост цен на нефть. По данным биржи ICE в Лондоне, 25 июля стоимость сырья эталонной марки Brent прибавила сразу 1,3% и выросла до $64 за баррель. При этом, как отмечает Алексей Коренев, нацвалюту также поддерживает снижение санкционных рисков и продолжающийся налоговый период.

«Потенциал антироссийских санкций практически исчерпан, и в ближайшее время не ожидается новых ограничений, которые могут существенно затронуть экономику страны. При этом рублю сегодня помогают компании — экспортёры, продающие иностранную валюту и покупающие рубли для уплаты налогов», — объяснил аналитик.

Согласно его оценке, до конца лета курсы валют ещё могут незначительно скорректироваться и вернуться к уровням 63—64 рубля за доллар и 71—72 рубля за евро. Между тем, как подчеркнула в разговоре с RT финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис, с июля по сентябрь инвесторы не будут проявлять интерес покупкам европейской валюты. На этом фоне в течение III квартала курс евро может краткосрочно опускаться до 68,5 рублей.