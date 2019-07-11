Слова поддержки: почему рубль подорожал после заявлений главы ФРС США

В четверг, 11 июля, курс доллара опустился ниже 63 рублей, евро — ниже 71 рубля. Российская валюта укрепляется после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. На фоне растущих рисков в экономике Соединённых Штатов Федрезерв может снизить процентную ставку уже на ближайшем заседании. По этой причине инвесторы распродают американскую валюту и вкладываются в активы развивающихся стран. Как отмечают эксперты, поддержку рублю также оказывают рекордный за полтора месяца рост цен на нефть из-за угрозы ураганов в Мексиканском заливе и обострение на Ближнем Востоке.

В четверг, 11 июля, российская валюта уверенно дорожает в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара снизился на 0,41% и впервые со 2 июля опустился ниже 63 рублей. Курс евро потерял 0,22% и достиг минимального уровня за последние три недели — 70,9 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 12 июля составил 62,99 рубля за доллар и 71 рубль за евро.

Заметное укрепление нацвалюты стартовало ещё накануне вечером. По словам опрошенных RT экспертов, рынки отреагировали на заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла. 10 июля во время выступления в конгрессе Штатов председатель американского центробанка сообщил о рисках для экономики страны. Слова руководителя Федрезерва усилили ожидания инвесторов относительно скорого снижения процентной ставки и спровоцировали глобальное ослабление доллара.

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«Неопределённость относительно (экономических. — RT) перспектив усилилась в последние месяцы. В частности, похоже, что экономическое развитие замедлилось в некоторых крупных зарубежных экономиках, и эта слабость может повлиять на США», — констатировал Пауэлл.

Как ожидается в результате наметившихся проблем Федзрезерв может снизить процентную ставку на 0,25 процентных пункта уже на ближайшем заседании в июле. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, вероятность такого исхода рынки оценивают в 100%. Действия регулятора в теории должны поддержать экономическую активность в США, но сделают менее выгодными вложения в долларовые активы. На этом фоне участники рынка начинают активнее инвестировать средства в ценные бумаги и валюты развивающихся стран, в том числе России.

Как рассказал RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, поддержку рублю также оказывает высокий спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ). По последним данным Центробанка, в мае доля иностранных вложений в долговые бумаги России увеличилась до 30% и обновила годовой максимум.

При этом одной из главных причин укрепления рубля аналитики считают рекордный за последние полтора месяца рост цен на нефть. В ходе торгов на бирже в Лондоне сырьё эталонной марки Brent подорожало на 0,7% — до $67,5 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 30 мая.

Примечательно, что менее чем за сутки цены увеличились почти на $3. Глобальное удорожание углеводородов произошло после публикации американской статистики. Так, согласно отчёту Управления энергетической информации (EIA) США, за неделю запасы нефти в Штатах снизились сильнее прогнозов и упали сразу на 9,5 млн баррелей, до 459 млн. Ранее аналитики ожидали снижения объёма на 3,08 млн.

Одновременно в пользу роста сырьевых котировок сыграло ухудшение погоды в Мексиканском заливе. Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), на фоне угрозы урагана в регионе была прекращена работа 31,9% нефтяных и 17,8% газовых мощностей.

«Внимание рынков сейчас привлекает к себе очередная тропическая буря в Мексиканском заливе, которая с высокой вероятностью может перерасти в шторм и ураган. С началом сезона ураганов риски для американской нефтедобычи традиционно возрастают. На данный момент из-за погодных условий в США остановлена добыча порядка 600 тыс. баррелей в сутки, что также действует в пользу роста цен», — пояснил Антон Покатович.

Кроме того, удорожание энергосырья эксперты также связывают с растущей напряжённостью на Ближнем Востоке. Так, 10 июля в СМИ появилась информация о попытке иранских катеров остановить британский танкер в Ормузском проливе. Как полагают аналитики, действия Тегерана стали ответной реакцией на задержание иранского нефтяного судна Великобританией в начале июля. В то же время в Тегеране подчеркнули, что их патрули не взаимодействовали с какими-либо иностранными судами.

«В районе Персидского залива усиливается нефтяной конфликт. Ранее США ввели ограничения на иранский нефтяной экспорт, в ответ власти Исламской республики пригрозили перекрыть Ормузский пролив, и начали развивать свою ядерную программу вне рамок ядерной сделки. Теперь же случилось новое обострение, появилась вероятность начала вооружённого конфликта в регионе», — подчеркнул Дмитрий Александров.

По словам аналитиков, возможное начало боевых действий в регионе рискует обернуться перебоями в поставках сырья во всём Персидском заливе и вызывает опасения у инвесторов.

Впрочем, как ожидается, в ближайшее время основным фактором влияния на стоимость нефти станет исполнение сделки ОПЕК+. В конце июня страны—участники соглашения по заморозке добычи сырья решили продлить действие договора до конца 2019 года для балансировки глобального энергорынка. На этом фоне, по словам Антона Покатовича, в ближайшие месяцы котировки могут превысить отметку $70 за баррель и будут торговаться в диапазоне $70—75.

Прогнозируемый рост цен на нефть продолжит оказывать положительное влияние на динамику рубля. Однако настроения инвесторов будут зависеть от дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке, а также от торговых переговоров между Китаем и США. Об этом в беседе с RT рассказал генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Возможность завершения тарифной войны и заключения сделки между Пекином и Вашингтоном дополнительно усилит интерес мировых инвесторов к рисковым активам развивающихся государств.

В целом, как полагает эксперт, в ближайшее время курс нацвалюты будет оставаться в диапазоне 62—65 рублей за доллар США и 70—73 рублей за евро.