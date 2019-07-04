«Большая игра по манипулированию»: угрожают ли мировой экономике валютные войны

Спустя несколько дней после объявления перемирия в тарифном противостоянии Вашингтона и Пекина Дональд Трамп резко раскритиковал Китай и Европу, обвинив их в манипулировании курсами валют. По словам президента США, искусственное ослабление евро и юаня мешает американским товарам конкурировать на мировом рынке. При этом Штаты активно продвигают идею девальвации доллара. Эксперты отмечают, что погоня за торговыми выгодами может вызвать цепную реакцию среди государств и привести к глобальной валютной войне.

Спустя несколько дней после объявленного перемирия в тарифной войне Соединённых Штатов и Китая Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Пекин и европейских торговых партнёров Вашингтона. Глава Белого дома обвинил КНР и ЕС в манипулировании валютными курсами. По его словам, искусственное ослабление юаня и евро мешает американским товарам конкурировать на мировом рынке.

«Китай и Европа ведут большую игру по манипулированию валютными курсами и накачивают денежными средствами свою систему, чтобы конкурировать с США. Мы должны соответствовать им или будем оставаться глупцами, которые сидят и вежливо наблюдают, как другие страны играют в свои игры — уже много лет», — написал Трамп в Twitter.

За последний год юань и евро ослабли к доллару почти на 3,5%. Как объясняют эксперты, такая тенденция приводит к удорожанию американской продукции на рынках ЕС и КНР, а китайские и европейские товары, напротив, дешевеют в США. Таким образом, производители из Европы и азиатской республики остаются в выигрыше.

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В целом, по данным американского Минфина, США подозревают в манипулировании курсом девять государств: Китай, Германию, Ирландию, Италию, Японию, Корею, Малайзию, Сингапур и Вьетнам. Об этом говорится в недавнем отчёте ведомства. Между тем, как следует из документа, на сегодняшний день из-за отсутствия прямых доказательств ни один из торговых партнёров Штатов не может быть официально признан валютным манипулятором.

Любопытно, что ещё с начала своего президентского срока Дональд Трамп сам активно выступает против сильного доллара и пытается добиться удешевления нацвалюты на мировом рынке.

«Руководство Штатов продолжает прикладывать всё больше усилий для того, чтобы ослабить свою валюту и тем самым поддержать собственный экспорт. Этот принцип, по нашим оценкам, может стать одним из краеугольных камней «экономики Трампа» в ближайшей перспективе. Другими словами, вслед за тарифными ограничениями, призванными нормализовать ситуацию с торговым балансом США, Штаты начнут использовать методы валютной борьбы за американский экспорт», — пояснил RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Как ожидается, поводом для удешевления доллара может стать политика ФРС США. На фоне роста неопределённости в американской экономике центробанк Соединённых Штатов готовится к первому за 11 лет снижению процентной ставки. Действия Федрезерва могут поддержать экономическую активность в стране, но сделают менее выгодными вложения в долларовые активы и вызовут ослабление валюты.

По словам Покатовича, мировые центробанки могут последовать примеру ФРС и также начать снижение ставок, чтобы обесценивать собственные валюты. Таким образом, как полагает эксперт, торговые конфликты рискуют перерасти в полноценные валютные войны.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке договорились продолжить торговые переговоры

Reuters

© Kevin Lamarque

Зов долга

В конце июня о возможности снижения ставок сообщил глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги. Примечательно, что его заявление уже спровоцировало незначительное удешевление евро.

«Вне всякого сомнения, можно сказать, что валютные войны уже идут. Банк Японии, например, долгое время неявно стремился ослабить свою валюту, хотя и не признаёт этого. Марио Драги, в свою очередь, тоже всегда внимательно следит за курсом евро. При этом в условиях наблюдаемой угрозы спада в мировой экономике валютные курсы могут стать особенно актуальными», — рассказал в беседе с RT главный валютный стратег датского инвестбанка Saxo Bank Джон Харди.

Как объяснил эксперт, удешевление валюты страны не только повышает стоимость экспорта и идёт на пользу национальным производителям, но и приводит к росту инфляции и обесценивает госдолг страны.

По данным Международного валютного фонда, в число стран с самым высоким уровнем госдолга входят Япония (237% ВВП), Греция (174%), Италия (133%), Сингапур (109%), США (106%) и Франция (99%). Таким образом, на фоне рисков глобальной рецессии всё больше государств заинтересованы в снижении долговой нагрузки на экономику.

Вместе с тем на сегодняшний день во многих государствах процентные ставки уже близки к нулевым значениям, а дополнительное снижение создаёт риски для экономики. Об этом RT рассказал руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

«Эпоха отрицательных процентных ставок вызывает очень большие опасения у экономистов, поскольку однажды мы уже наблюдали подобную монетарную политику на примере Японии. В конечном итоге действия японского регулятора привели к рецессии», — отметил эксперт.

Валютное вмешательство

Как отмечают опрошенные RT эксперты, снижение процентных ставок будет не главным инструментом Дональда Трампа в ходе глобальных валютных войн. Так, по словам главы «ФК Открытие» Михаила Задорнова, действия ФРС США и мировых центробанков в целом традиционно направлены исключительно на поддержку национальных экономик, а не на искусственное ослабление валют. Другими словами, власти не могут оказывать давление на регуляторы в рамках торговых интересов страны.

Михаил Задорнов о политике ФРС и ЕЦБ

Таким образом, если снижение ставки ФРС окажется недостаточным действием для необходимого Трампу удешевления доллара, американский президент может девальвировать курс с помощью валютных интервенций. К такому выводу пришли эксперты Bank of America.

Согласно исследованию компании, в настоящий момент курс доллара завышен примерно на 13%. Ослабить его удастся, если финансовые власти США начнут активно продавать доллары и покупать иностранную валюту. Впрочем, по мнению опрошенных RT аналитиков, подобное развитие событий спровоцирует мощный обвал фондовых рынков и негативно скажется на мировой экономике.

«Вероятность одновременного снижения ставки ФРС и проведения прямых валютных интервенций в США до конца 2019 года мы оцениваем примерно в 20%. Но если это действительно произойдёт, то уже во второй половине 2020-го деструктивное воздействие валютной войны на мировой рост может проявиться в полном объёме», — добавил Покатович.

По словам Александра Тимофеева, в первую очередь под ударом могут оказаться развивающиеся экономики. При этом, как отмечает Джон Харди, от валютной девальвации проиграют и страны с недооценённым курсом. В первую очередь речь идёт о странах Европы, а также Австралии и Новой Зеландии.