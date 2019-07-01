Эффект «двадцатки»: индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов

1 июля индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов. Значение стало максимальным за всю историю, начиная с 1997 года. Рубль при этом уверенно дорожает по отношению к доллару США и евро. Оптимизм на российском финансовом рынке эксперты связывают с итогами прошедшего саммита G20. Инвесторы позитивно оценили торговое перемирие США и Китая, а также результаты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, ожидаемое продление сделки ОПЕК+ подталкивает вверх нефтяные цены и поддерживает рубль.

Индекс Мосбиржи на торгах 1 июля обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 1,5% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 2810 пунктов.

В середине дня основными лидерами роста стали акции «Газпрома» (3%), «Системы» (1,72%), ЛУКОЙЛа (1,61%), ВТБ (1,5%) «ФСК ЕЭС» (1,27%). Такие данные приводит официальный сайт Московской биржи.

Одновременно с ростом российского рынка акций заметное укрепление демонстрирует и нацвалюта страны. Так, курс доллара снизился на 0,5% — до 62,9 рубля, а курс евро — на 0,8%, до 71,2 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 2 июля составил 63,05 рубля за доллар и 71,4 рубля за евро.

По мнению опрошенных RT аналитиков, во многом удорожание российской валюты и ценных бумаг связано с итогами саммита «Большой двадцатки» 28 и 29 июня. В частности, инвесторы позитивно оценили результаты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств выступили за нормализацию отношений между Россией и США и намерены продолжать диалог на высшем уровне. На этом фоне игроки рынка всё меньше оценивают риски новых санкций.

Более того, аналитики также отмечают важность достигнутых договорённостей между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20. По словам американского президента, США не будут вводить новые пошлины против Китая и возобновят торговые переговоры с азиатской республикой. Наметившее перемирие в тарифной войне оживило интерес инвесторов к рисковым активам развивающихся стран, в том числе России.

«Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина подкрепила веру инвесторов в то, что вскоре торговые конфликты придут к своему разрешению — страны уже вернулись за стол переговоров, а значит, и мировая экономика вновь начнёт ускоряться», — пояснил RT руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев.

Как отмечают аналитики, на стороне рубля играет и значительное удорожание нефти на мировом рынке. В ходе торгов 1 июля стоимость сырья эталонной марки Brent увеличилась на 2,5% — до $66,5 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в конце мая. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.

Котировки растут на фоне заседания стран ОПЕК и государств, не входящих в картель. 1—2 июля в Вене экспортёры сырья обсуждают необходимость дальнейшего продления договора о снижении добычи нефти. Срок действия соглашения истёк 30 июня, но, как ожидают эксперты, государства продолжат совместную работу над балансировкой мирового энергорынка.

Также по теме «Контроль над рынком»: как саммит ОПЕК может повлиять на стоимость нефти 1—2 июля в Вене состоится ключевое для мирового энергорынка событие — заседание стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию....

Поводом для уверенности аналитиков послужили заявления Владимира Путина в ходе саммита G20. По словам президента, Россия и Саудовская Аравия (крупнейшие игроки нефтяного рынка) полностью поддерживают дальнейшее продление пакта ОПЕК+ на срок от шести до девяти месяцев. Об этом российский лидер сообщил после переговоров с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, в случае продления сделки ОПЕК+ и сохранения торговых переговоров между США и Китаем мировые цены на нефть могут дополнительно вырасти. Согласно оценке аналитика, стоимость барреля в определённый момент может подняться до $75—77, а к концу года составит порядка $70—73.

Как полагают эксперты, в ближайшее время дополнительную поддержку российским акциям и рублю окажут действия ФРС США. На фоне роста неопределённостей в американской экономике центробанк Штатов может понизить процентную ставку на июльском заседании. Решение Федрезерва поддержит экономическую активность в стране, но сделает менее выгодными вложения в долларовые активы. Таким образом, инвесторы будут переводить средства в государства с более высокими процентными ставками. В первую очередь речь идёт о развивающихся государствах и России.

В то же время аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин напомнил RT, что 30 сентября завершается финансовый год в США, и этот процесс может привести к резким колебаниям на мировом фондовом рынке в июле и августе. По прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы индекс Мосбиржи может вновь обновить исторический максимум, после чего скорректируется и будет оставаться в широком диапазоне — 2550—2980 пунктов. Осин полагает, что курс доллара до конца лета и в начале осени будет оставаться вблизи уровней 61,7—64,45 рубля, а курс евро — 70,1—73,2 рубля.