«Раскрыть потенциал»: о чём говорили иностранные лидеры на саммите G20

В японской Осаке завершился двухдневный саммит лидеров стран G20. Согласно итоговой декларации, члены «двадцатки» намерены сотрудничать для преодоления рисков и обеспечения экономического роста. В частности, предлагается реформировать Всемирную торговую организацию. На полях политического форума также прошла серия переговоров между главами ведущих мировых экономик. Среди наиболее важных тем, поднятых лидерами, — растущее напряжение в районе Персидского залива и торговая война США и Китая. По мнению экспертов, прошедший саммит можно оценить положительно, так как стороны начали договариваться между собой без давления со стороны Вашингтона.

В воскресенье, 29 июня, в Японии завершился проходивший в Осаке саммит G20. Исходя из итоговой декларации, основное внимание «двадцатки» было приковано к вопросам развития экономики и торговых связей.

«Продолжая работу предыдущих председательств, мы будем стремиться к запуску эффективного цикла экономического роста путём устранения неравенства и создания общества, в котором каждый человек сможет в полной мере раскрыть свой потенциал», — говорится в преамбуле к декларации.

В документе отмечается, что, несмотря на прогнозируемое ускорение глобального экономического роста в 2019 и 2020 годах, темпы развития остаются медленными. Также отмечается рост торговой и геополитической напряжённости, с которой «группа двадцати» намерена бороться.

«Мы стремимся к созданию свободной, справедливой, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торгово-инвестиционной среды и сохранению открытости наших рынков. Международная торговля и инвестиции являются важными факторами экономического роста, производительности труда, инноваций, создания рабочих мест и развития», — говорится в документе.

Эскалация в Персидском заливе

На полях саммита прошло множество встреч между главами стран «двадцатки». Так, президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидерами стран БРИКС, президентом США Дональдом Трампом, главами Индии, Китая, Турции, Франции, Германии, Великобритании, Южной Кореи, Египта и представителями других государств.

В ходе переговоров между различными государствами особое место занимала тема Ирана. Представители многих страны на полях саммита G20 выражали обеспокоенность относительно напряжённости на Ближнем Востоке, отметил в итоговом заявлении премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Напряжённость на Ближнем Востоке растёт. Выражалась озабоченность нападением на суда в Оманском заливе, а также инцидентом со сбитым дроном. Различные страны продолжают свои усилия для снижения напряжённости в регионе», — сказал он.

В связи с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) по иранской ядерной программе Тегеран призывает остальных участников сделки — Россию, Францию, Великобританию, Германию и Китай — содействовать её сохранению.

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Однако Вашингтон продолжает усиливать санкционное давление на страну, чтобы добиться заключения новой сделки: американская администрация утверждает, что Иран якобы разрабатывает ядерное оружие, тогда как доклад МАГАТЭ опровергает эту информацию.

В связи с обострившейся ситуацией в районе Персидского залива канцлер ФРГ Ангела Меркель подняла тему Ирана на переговорах с Дональдом Трампом. Она призвала президента США перейти к переговорному процессу, отметив, что ситуация вокруг Тегерана «очень напряжённая».

«Я провела двустороннюю встречу с американским президентом. При этом обсуждались торговые вопросы, но прежде всего — ситуация в Ливии и в зоне Сахеля, а также, разумеется, темы, связанные с Ираном, например вопрос, как можно прийти к переговорному процессу, в поддержку которого я очень активно выступала», — приводит её слова ТАСС.

В ходе встречи Меркель с председателем КНР Си Цзиньпином стороны отметили необходимость выполнения СВПД всеми его участниками.

«Стороны обменялись мнениями по иранской ядерной проблеме и сходятся во мнении, что необходимо выполнять СВПД, посредством диалога решать проблему, избегать дальнейшей эскалации напряжённости», — говорится в сообщении МИД Китая.

При этом Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в преддверии саммита G20 отметил, что для урегулирования ситуации ещё есть время.

«У нас много времени — не нужно спешить, они могут не торопиться. Речь абсолютно не идёт о нехватке времени. Надеюсь, в конце концов всё получится. Если да, то отлично, если нет, вы узнаете об этом», — сказал президент США.

Стоит отметить, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон после рабочего завтрака с Трампом заявил о готовности «серьёзно и по существу» рассмотреть участие в военных действиях против Ирана, если США обратятся с таким запросом.

«Мы будем относиться к любому запросу такого союзника, как США, серьёзно и по существу», — сказал он ABC.

Внешняя политика Трампа заключается в том, что тот повышает ставки, чтобы вынудить своего соперника сдаться, отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Однако Трамп столкнулся с упорством Тегерана и вынужден был снижать накал ситуации, чтобы не допустить конфликта, пояснил RT эксперт.

«Трамп физически не может начать военную операцию против Ирана — это повлечёт за собой огромные потери как для самих США, так и лично для Трампа, поскольку поставит крест на его переизбрании, — отметил Мирзаян. — Единственная надежда Трампа — на то, что придут внешние посредники и помогут ему найти компромисс в отношениях с иранцами без потери лица для Дональда Трампа».

Торговая война

Другой значительной темой, которая обсуждалась на саммите, стало торговое противостояние США и Китая. Напомним, что Трамп считает сложившуюся в экономических отношениях стран ситуацию несправедливой — Китай продаёт на американском рынке значительно больше, чем Соединённые Штаты на китайском.

В связи с этим США ввели пошлины на ввоз ряда категорий товаров из Китая и затем неоднократно расширяли этот список. КНР, в свою очередь, отвечала на действия американской администрации зеркально — вводя сборы на товары из США.

В конце 2018 года стороны начали вести переговоры по заключению взаимовыгодной торговой сделки. Трамп и Си Цзиньпин отмечали, что между ними сложились дружественные отношения, однако прогресса в переговорах не было. Так, в мае Вашингтоном были введены пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, а Пекин с 1 июня ввёл сборы на товары из США на $60 млрд.

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В ходе переговоров в рамках саммита «двадцатки» Си Цзиньпин призвал избегать конфликтов и конфронтаций.

«Китай и США разделяют в высокой степени интегрированные интересы, а также обладают широким кругом сфер для сотрудничества, и поэтому должны избежать попадания в так называемые ловушки конфликтов и конфронтации, а также им следует содействовать друг другу и развиваться вместе», — приводит его слова китайское агентство «Синьхуа».

Трамп же отметил, что нацелен на решение торговых споров, и выразил мнение, что заключить сделку сторонам будет легко.

«Я думаю, что это очень легко сделать, — сказал он. — Это войдёт в историю, если мы сможем заключить справедливую сделку».

При этом Трамп подчеркнул, что США в ближайшее время не будут вводить торговые пошлины против Китая.

«Мы не будем этого делать. Мы продолжим работу с Китаем с того места, где мы остановились, чтобы посмотреть, сможем ли мы достичь соглашения», — заявил американский президент.

Однако США стремятся в этих переговорах не к взаимовыгодному соглашению, а только к достижению своих целей, убеждён эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«США не нужен компромисс, который устроит Китай. Им нужны либо показательная капитуляция Китая, либо односторонние действия... Возобновление переговоров само по себе ничего не даёт, кроме паузы, которая не противоречит интересам обеих стран», — сказал он RT.

«Начало продуктивного обсуждения накопившихся проблем»

Обсуждались на саммите и другие вопросы. Так, по данным газеты Welt am Sonntag, лидеры стран ЕС, представленных на «двадцатке», договорились, что Манфред Вебер от Европейской народной партии не станет председателем Еврокомиссии нового созыва. Отметим, что этот политик ранее обещал в случае своего избрания использовать все возможности, чтобы заблокировать российский газопровод в Европу «Северный поток — 2».

Также затрагивался вопрос о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО). О такой необходимости заявил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун — его страна представлена в качестве приглашённой на саммит.

«Назрела реформа ВТО, и лидеры G20 должны работать конструктивно в этом направлении», — сказал он.

Необходимость реформирования ВТО зафиксирована и в итоговой декларации «двадцатки».

Принять участие в реформировании организации обязались и страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Согласно заявлению по итогам их встречи, они намерены расширить полномочия ВТО для решения конфликтов в международной торговле.

При этом глава ЮАР Сирил Рамапоса призвал при реформировании ВТО учитывать мнение всех стран, а не только членов G20.

Стоит также отметить, что на встрече Трампа с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом был затронут вопрос поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400. По мнению американского лидера, с его коллегой обошлись несправедливо.

«Он заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег. Как только он купил их, ему позвонили люди из нашей страны и сказали: «Послушайте, мы не хотим, чтобы вы покупали эти системы, потому что это не системы НАТО», — сказал Трамп. — Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним повели себя очень нечестно».

При этом ответственность за это американский президент возложил на своего предшественника — Барака Обаму. Трамп отметил, что Анкара приняла решение купить С-400, так как Вашингтон долгое время отказывался продавать свои системы Patriot. Тем не менее глава Белого дома вновь напомнил о рисках для поставки истребителей F-35 Турции.

«Проблема в том, что он уже купил самолёты, и самолёты несовместимы (с С-400. — RT), с нашей точки зрения, не в плане совместимости, а с точки зрения национальной безопасности. Так что это полное безумие. Честно говоря, на самом деле это не вина Эрдогана», — добавил Трамп.

Тем не менее Турция ожидает поставки истребителей F-35, отметил Эрдоган. Он подчеркнул, что страна не отказывается от покупок С-400, тем более что контракт уже «находится на стадии поставок».

Ещё одной темой для обсуждения «Большой двадцатки» стала экология — проблемам в этой сфере был посвящён второй день саммита. Так, страны договорились к 2050 году окончательно остановить выброс пластиковых отходов в Мировой океан.

«Нужно соединить требования защиты экологии и экономического роста в один позитивный цикл. Мы будем стремиться до 2050 года свести к нулю загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами», — сказал в ходе закрытия саммита Синдзо Абэ.

При этом эксперты в целом положительно оценивают итоги прошедшего в Японии саммита. Так, политолог Александр Асафов в разговоре с RT не исключил, что встреча «двадцатки» может стать началом конструктивного диалога по ключевым вопросам на международном уровне.